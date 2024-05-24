YUNA-2024: имена победителей Национальной музыкальной премии

В столичном "Октябрьском дворце" состоялась ежегодная церемония объявления лауреатов Национальной музыкальной премии YUNA-2024. В этом году на получение престижных статуэток претендовали 29 исполнителей.

Ведущей торжественного события YUNA 2024 была Анна Заклецкая. Она с волнением называла имена тех, кто вошел в историю отечественной музыкальной индустрии. Так, лауреатами YUNA-2024 стали 10 исполнителей в 11 категориях.

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Кто победил на YUNA-2024

Лучший альбом – Jamala - Qirim

– Jamala - Qirim Лучшая рок-группа – "Антитела"

– "Антитела" Лучший дуэт – Злата Огневич и Shumei – "Буревіями"

– Злата Огневич и Shumei – "Буревіями" Специальная награда за благотворительный тур – KOZAK SYSTEM

– KOZAK SYSTEM Лучший видеоклип – "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

– "Антитела" – "Фортеця Бахмут" Лучшая исполнительница – KOLA

– KOLA Лучший исполнитель – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров Лучшая песня – "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

– "Антитела" – "Фортеця Бахмут" Специальная награда за благотворительность – "Друга ріка"

– "Друга ріка" Открытие года – Klavdia Petrivna

– Klavdia Petrivna Лучшая поп-группа – Latexfauna

Интересно, что награды лауреатам вручали блогеры Даша Квиткова, Николас Карма, Александр Волошин, Людмила Луцук, режиссер Евгений Синельников, телеведущая Маричка Падалко, интервьюер Рамина Эсхаказй, ветеран российско-украинской войны Александр Терен и лидер группы KARTA SVITU Иван Марунич.

Что известно о YUNA-2023