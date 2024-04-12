Нидерландская группа Within Temptation выпустила клип, который снимали в Киеве: видео до мурашек

11 апреля нидерландская группа Within Temptation в коллаборации с украинским певцом Alex Yarmak запремьерила клип на песню A Fool's Parade. Режиссером видеоработы стал украинец израильского происхождения Инди Хаит.

A Fool's Parade – это первый сингл группы после студийного альбома Bleed Out. Премьера трека состоялась 5 апреля 2024 года и за это время уже успела наделать шума в сети.

К слову Сделал это впервые: MELOVIN снялся обнаженным в новом клипе на песню Dreamer

Группа Within Temptation презентовала клип

По словам артистов, эта песня является гимном против обманных маневров России. Через свою музыку группа продолжает проливать свет на жестокое вторжение России в Украину. Более того, исполнители отметили передачи всех роялти из клипа в благотворительную инициативу Всеукраинской Ассоциации музыкальных событий Music Saves UA.

Интересно, что видеоработу снимали в Киеве. В то же время среди съемочных локаций можно увидеть – МЦКИ (бывший Октябрьский Дворец), поселок Макаров, село Калиновка, где до сих пор видны масштабные разрушения гражданских зданий в результате обстрелов и атак россиян в марте 2022 года. Также Национальную библиотеку Украины имени В.И. Вернадского, Площадь Знаний КПИ и монумент Родина-Мать.



Создание клипа на песню A Fool`s Parade / Фото пресс-службы

Группа Within Temptation славится также своим уважением и любовью к поклонникам. На этот раз музыканты пригласили присоединиться к съемкам украинских поклонников.

Это было бы неправильно снимать видео на песню об Украине где-то у меня на родине, где безопасно и беззаботно. Я знала и с самого начала понимала, что должна была приехать сюда, должна была увидеть все собственными глазами и показать в нашем видео Киев, каким он есть сейчас. Для нас это важно, и для людей здесь это также важно,

– поделилась солистка группы Шэрон.

Шэрон ден Адель провела в Киеве три полноценных дня. Там, она вместе с командой Всеукраинской ассоциации музыкальных событий посетила самые символичные места столицы и украинские радиостанции. Более того, певица уделила большое внимание исследованию последствий полномасштабного вторжения в Украине и общению с поклонниками группы Within Temptation.



"Мне также очень радостно, что столько людей, наших поклонников, откликнулось принять участие в съемках, это была очень теплая встреча. Надеюсь, они не возненавидели меня после съемок, поскольку сцену снимали непосредственно в болоте", – комментирует певица.



Солистка Шэрон ден Адель в Киеве / Фото пресс-службы

Как нидерландская группа поддержала Украину в войне