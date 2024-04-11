Украинский артист MELOVIN запремьерил новый клип в свой день рождения – 11 апреля ему исполнилось 27 лет. Сегодня певец решил открыть аудитории новую частичку своей души.

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MELOVIN представил новый откровенный клип

В новой видеоработе артист продемонстрировал путь собственного внутреннего мечтателя от самого рождения. Он рассказал об истории своего становления, где не всегда было все сказочно. Именно поэтому MELOVIN призвал фанов продолжать мечтать и не опускать руки на пути к реализации собственных желаний.

Эта работа особенная для меня именно из-за ее глубины и философии. "Рожденные, чтобы сиять и никак иначе": так мы внутри команды и с режиссерами Павлом Закревским и Мариами Погребинской окрестили этот клип. Это история от рождения мечтателя и до... А к чему, каждый решит для себя сам после просмотра клипа,

– поделился MELOVIN.



MELOVIN впервые обнажился в клипе / Фото пресс-службы

В новой видео-работе MELOVIN предстает в нескольких интересных образах – это знакомый фанам костюм из национального отбора на Евровидение-2024 и несколько его видоизмененных версий в черном и белом цветах. Еще певец шокировал откровенными кадрами, ради которых переборол страх.

"Я впервые был обнаженным на площадке. Обнаженный полностью. Это было морально непривычно, возникало много противоречий внутри. Кто бы согласился быть обнаженным перед огромной съемочной командой? Это было соревнованием внутри себя. Но ведь, сам придумал этот кадр – иди до конца, если называешь себя творцом. Это стоило этого! Это получилось без прикрас, по-настоящему. Так же как 27 лет назад", – признался MELOVIN.



MELOVIN впервые обнажился в клипе / Фото пресс-службы

Своим новым клипом Dreamer исполнитель в очередной раз подчеркнул – люди рождаются искренними мечтателями, которые делают этот мир ярче и лучше, только вера в это поможет справиться со всеми вызовами и пройти этот путь достойно.

"Сияйте ярко и ничего не бойтесь. Мечтайте и осуществляйте свои мечты! Мы не рождены, чтобы быть в руках страха. Мы рождены сиять и никак иначе", – обратился к фанам MELOVIN.

Как MELOVIN показал себя на Нацотборе

Исполнитель в третий раз принял участие в Нацотборе на Евровидение и выступил с песней Dreamer, на мелодию которой его вдохновил Владимир Ивасюк. Он занял третье место по всем результатам, получив 9 баллов от судей и 9 баллов от зрителей.

Сначала MELOVIN неоднозначно высказался о голосовании и критиковал результаты. Он заявил, что "имеет вопросы" к голосованию в Дії, которое так неожиданно провалилось. Но впоследствии артист признался, что не смог сдержать эмоций. Он полностью поддерживает победительниц alyona alyona & Jerry Heil.