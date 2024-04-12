A Fool's Parade – це перший сингл гурту після студійного альбому Bleed Out. Прем'єра треку відбулася 5 квітня 2024 року і за цей час вже встигла наробити шуму в мережі.

До слова Зробив це вперше: MELOVIN знявся оголеним у новому кліпі на пісню Dreamer

Гурт Within Temptation презентував кліп

За словами артистів, ця пісня є гімном проти облудних маневрів Росії. Через свою музику гурт продовжує проливати світло на жорстоке вторгнення Росії в Україну. Ба більше, виконавці наголосили на передачі всіх роялті з кліпу до благодійної ініціативи Всеукраїнської Асоціації Музичних подій Music Saves UA.

Цікаво, що відеоробота знімалася в Києві. Водночас серед знімальних локацій можна побачити – МЦКМ (колишній Жовтневий Палац), селище Макарів, село Калинівка, де досі видні масштабні руйнації цивільних будівель внаслідок обстрілів та атак росіян у березні 2022 року. Також Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського, Площу Знань КПІ й монумент Батьківщина-Мати.



Створення кліпу на пісню A Fool`s Parade / Фото пресслужби

Гурт Within Temptation славиться також своєю повагою та любов'ю до прихильників. Цього разу музиканти запросили долучитися до зйомок українських прихильників.

Це було б неправильно знімати відео на пісню про Україну десь у мене на батьківщині, де безпечно і безтурботно. Я знала і з самого початку розуміла, що мала приїхати сюди, мала побачити все на власні очі і показати у нашому відео Київ, яким він є зараз. Для нас це важливо, і для людей тут це також важливо,

– поділилася солістка гурту Шерон.

Шерон ден Адель провела в Києві три повноцінні дні. Там, вона разом з командою Всеукраїнської Асоціації Музичних подій відвідала найсимволічніші місця столиці та українські радіостанції. Ба більше, співачка приділила велику увагу дослідженню наслідків повномасштабного вторгнення в Україні та спілкуванню з шанувальниками гурту WIthin Temptation.



"Мені також дуже радісно, що стільки людей, наших прихильників, відгукнулося взяти участь у зйомках, це була дуже тепла зустріч. Сподіваюся, вони не зненавиділи мене після зйомок, оскільки сцену знімали безпосередньо в болоті", – коментує співачка.



Солістка Шерон ден Адель в Києві / Фото пресслужби

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