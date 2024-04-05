Это уже вторая песня, которую группа посвящает Украине. В то же время первым стал трек Raise Your Banner, который тоже отражает поддержку украинского государства в борьбе со страной-оккупантом.

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Кто из украинских артистов присоединился к записи трека

5 апреля в своих соцсетях группа сообщила о премьере песни А Fool's Parade. Трек был записан в коллаборации с украинским исполнителем Alex Yarmak.

С днем релиза! Наш новый сингл A Fool's Parade, записанный с Alex Yarmak, уже доступен на всех музыкальных сервисах,

– сообщили музыканты группы.

Песня освещает ложь и ложные высказывания России о вторжении, ее совершенных преступлений и планов захвата всей Украины. К тому же клип на этот трек был снят в Украине, а именно в Киеве.

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