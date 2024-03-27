В сети снова завирусился сингл Рианна “S&M”, который она зарелизила в далеком 2011 году. Юзеры неустанно загружают видео под ремикс хита, что создал Joe Bermudez.

К слову Драматизм в каждом видео: тиктокеры заполонили сеть роликами под трек "Люблю тебя"

Тиктокеры публикуют рилсы, где энергично двигаются под хит Рири. Это дало толчок к настоящему танцевальному батлу, в котором юзеры со всего мира демонстрируют свои способности.

Что известно о треке "S&M" Рианны

Сингл, который вошел в пластинку Loud, одобрительно встретили критики. Он сразу попал в чарты. Впрочем, с выходом скандального клипа на песню ситуация изменилась. Видео запретили в 11 странах мира из-за сексуализации, упоминание о садомазохизме, ироническое высмеивание представителей СМИ и богачей. Но впоследствии песня снова оказалась в хит-парадах мира. Сингл "S&M" стал восемнадцатым хитом Рианны, который достиг первой "десятки" американского чарта Billboard Hot 100.

Но на этом курьезы с видео не закончились. Из-за этого клипа на певицу планировал подать иск в суд американский фотограф Дэвид Лашапель, который утверждал, что "S&M" является плагиатом на его работу. Мол, Рианна украла композицию, общую идею, ощущения и настроение, цвет, декорации, костюмы и освещение его работ.

Rihanna – S&M – смотреть онлайн клип:

Кроме релиза самой песни и клипа, Рири также выпустила ремикс на композицию "S&M", который записала вместе с Бритни Спирс.