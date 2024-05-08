"Давай, мала, палай": что звезды говорят о выступлении alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

Выступление alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024 не оставило никого равнодушным. Так, украинские звезды уже отреагировали на номер дуэта.

По результатам голосования артистки смогли завоевать место в гранд-финале, который состоится 11 мая. MELOVIN, Екатерина Осадчая, Дантес и другие знаменитости уже успели прокомментировать выступление девушек.

К слову alyona alyona и Jerry Heil феерично выступили в полуфинале Евровидения-2024: мощное видео

MELOVIN

Артист, который был одним из главных конкурентов нынешнего Нацотбора на Евровидение, выразил восторг от номера участниц. Он поражен постановкой, которую создала известная режиссер Таню Муиньо.

Это было фантастически, мощно. Внутри разрывало, выворачивало, перекручивало. У меня невероятная гордость за девушек. Они легендарно выступили. Это фантастика!

– поделился певец.



MELOVIN о выступлении украинского дуэта / Скриншот из инстаграмм-сторис

Маша Ефросинина

Телеведущая рассказала, что выступление дуэта очень отличается среди других участников нынешнего конкурса. Она отметила, что только украинцы используют каждую возможность высказаться о реальности, как единственную.

С первых секунд выступления замирает дыхание и под кожей шевелится тот самый нерв, как перекличка всех нас,

– призналась Маша.



Маша Ефросинина в восторге от номера девушек / Скриншот из инстаграмм-сторис

Мишель Андраде

Певица опубликовала фрагмент выступления alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале. Она гордится девушками и желает им идти только вперед.



Реакция Мишель Андраде / Скриншот из инстаграмм-сторис

Владимир Дантес

Артист поделился, что смотрит Евровидение-2024 вместе с друзьями и женой. Он сильно болеет за девушек и выражает свое уважение.



Владимир Дантес болеет вместе с друзьями и женой / Скриншот из инстаграмм-сторис

RAMINA

Журналистка опубликовала кадр с выступления, на котором Яна и Алена предстают на фоне женских дев, о которых поют в Teresa&Maria. Блогер поблагодарила режиссера Таню Муиньо и всю команду, которая работала над номером украинского дуэта.



RAMINA отреагировала на выступление украинского дуэта / Скриншот из инстаграмм-сторис

Андрей Бедняков

Телеведущий в восторге от номера девушек. Он также опубликовал фрагмент выступления артисток и назвал его мощным.



Андрей Бедняков прокомментировал номер девушек / Скриншот из инстаграмм-сторис

Анатолий Анатолич

Шоумен признался, что гордится украинским дуэтом.



Анатолий Анатолич о выступлении Алены и Яны / Скриншот из инстаграмм-сторис

Екатерина Осадчая

Ведущая смотрела прямой эфир первого полуфинала вместе с семьей. Она призвала украинцев болеть за девушек и напомнила о возможности голосования за рубежом.



Телеведущая вместе с семьей болеет за дуэт / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о выступлении украинского дуэта