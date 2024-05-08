За результатами голосування артистки змогли вибороти місце у гранд-фіналі, який відбудеться 11 травня. MELOVIN, Катерина Осадча, Дантес та інші знаменитості вже встигли прокоментувати виступ дівчат.

До слова alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у півфіналі Євробачення-2024: потужне відео

MELOVIN

Артист, який був одним з головних конкурентів цьогорічного Нацвідбору на Євробачення, висловив захват від номеру учасниць. Він вражений від постановки, яку створила відома режисерка Таню Муіньо.

Це було фантастично, потужно. Всередині розривало, вивертало, перекручувало. У мене неймовірна гордість за дівчат. Вони легендарно виступили. Це фантастика!

– поділився співак.



MELOVIN про виступ українського дуету / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Телеведуча розповіла, що виступ дуету дуже відрізняється серед інших учасників цьогорічного конкурсу. Вона зазначила, що тільки українці використовують кожну можливість висловитися про реальність, як єдину.

З перших секунд виступу завмирає подих та під шкірою ворушиться той самий нерв, як перекличка всіх нас,

– зізналася Маша.



Маша Єфросиніна в захваті від номеру дівчат / Скриншот з інстаграм-сторіс

Мішель Андраде

Співачка опублікувала фрагмент виступу alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі. Вона пишається дівчатами та бажає їм йти тільки вперед.



Реакція Мішель Андраде / Скриншот з інстаграм-сторіс

Володимир Дантес

Артист поділився, що переглядає Євробачення-2024 разом з друзями та дружиною. Він сильно вболіває за дівчат та висловлює свою повагу.



Володимир Дантес вболіває разом з друзями й дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

RAMINA

Журналістка опублікувала кадр з виступу, на якому Яна та Альона постають на фоні жіночих дів, про яких співають у Teresa&Maria. Блогерка подякувала режисерці Таню Муіньо та усій команді, яка працювала над номером українського дуету.



RAMINA відреагувала на виступ українського дуету / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Телеведучий у захваті від номеру дівчат. Він також опублікував фрагмент виступу артисток і назвав його потужним.



Андрій Бєдняков прокоментував номер дівчат / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч

Шоумен зізнався, що пишається українським дуетом.



Анатолій Анатоліч про виступ Альони та Яни / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча

Ведуча дивилася прямий ефір першого півфіналу разом з родиною. Вона закликала українців вболівати за дівчат і нагадала про можливість голосування за кордоном.



Телеведуча разом з родиною вболіває за дует / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про виступ українського дуету