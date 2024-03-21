Андрей Хлывнюк родом из Черкасс. В подростковом возрасте посещал музыкальную школу, а вообще, по образованию должен был стать графическим дизайнером. Впоследствии пошел учиться на переводчика в Черкасский университет - там начал играть в группе "Мандариновый рай". Переехал в Киев и там увлекся джазом и свингом.

Читайте также Похудение, экспертыименты с образом: как изменилась Настя Каменских за 20 лет карьеры

Соседство с гитаристом "Тартака"

История "Бумбокса", как говорил Андрей Хлывнюк в одном из интервью, началась со "счастливого стечения обстоятельств". Он снимал квартиру вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло ("Муха"). Позже к ним присоединился диджей "Тартака" Валентин Матиюк, и они запустили собственный проект.

В следующем году группа выпустила дебютный альбом "Меломания". Кстати, записали они его всего за 19 часов. Через год после дебюта появился второй альбом группы - "Family Бизнес", который закрепил популярность в Украине. К слову, пластинка приобрела "золотой" статус - коллективу удалось продать более 100 экземпляров. Особую популярность "Бумбокс" приобрел благодаря треку "Вахтарям".

Всего за свою историю выпустил 8 студийных альбомов, немало коллабораций с другими артистами, среди которых - Дмитрий Шнуров, Тина Кароль, Джамала и другие. А еще, группа выпустила около 30 клипов.

Популярность и личная жизнь

В последующие годы отдельную популярность приобретал и сам Хлывнюк. В разные периоды он проявлял себя и как саундпродюсер, и как судья музыкального талант-шоу "Х-Фактор", и как гость популярных телешоу.

Впрочем, фронтмен "Бумбокса" убежден - эта популярность не изменила его как личность:

Мне, конечно, приятно, но и неловко одновременно. Самое большое падение было, когда мне ненадолго показалось, что я самый популярный артист. Популярность это картошка по-домашнему, с луком, но не на сале, а на масле. Это важно: вкус другой получается совсем,

- делился Хлывнюк в комментарии изданию "Лиза".

Андрей не часто афишировал свою личную жизнь. В 2010 году он женился на студентке-журналистке Анне Копытовой. Незадолго до свадьбы у пары родился сын Иван. А через три года на свет появился их второй ребенок - дочь Александра.

В 2021 году супруги развелись. Причин этого решения ни Андрей, ни Анна не сообщали.

Война, ТрО и "Червона калина"

Еще с начала вторжения России в 2014 году Хлывнюк проявил свою позицию и отказался от любых выступлений в стране-агрессоре, а также на временно оккупированных территориях.

В начале полномасштабного вторжения Андрей Хлывнюк присоединился к теробороны Киева, а сейчас он командир экипажа боевых дронов. За время службы даже получил легкое ранение - попал под минометный обстрел.

К слову, первые дни войны он на Софийской площади в Киеве спел украинскую песню "Ой, у лузі червона калина", которая завирусилась и облетела весь мир. Видео увидел автор электронной музыки The Kiffness и записал ремикс.

Собственно, война в корне повлияла на музыканта. К 20-летию "Бумбокса" он опубликовал архивное фото, сделанное еще в начале карьеры.

И для сравнения, опубликовал фото, сделанное 20 лет спустя, после того, как "житуха потаскала".

Стоит отметить, что и во время войны "Бумбокс" не прекратил деятельность. За два года группа устроила несколько туров, чтобы собрать средства на поддержку военнослужащих. В частности, прошлом году во время мирового тура группа собрала более 5 миллионов гривен на ВСУ.