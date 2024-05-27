Вова зі Львова – оригинальный псевдоним львовского рэпера, который выделился среди других артистов. Однако уже более 9 лет исполнитель проживает за пределами Украины. Чем занимается и где находится – подробнее в материале Show 24.

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Как начинал карьеру Вова зі Львова

Настоящее имя артиста – Владимир Парфенюк. Он родился в 1983 году во Львове, а когда парню было 3 года, семья переехала в один из районов культурной столицы страны – Сихов. Певец признавался, что его район, быт, стиль жизни сформировали образ Вови зі Львова.

Вова зі Львова в школьные годы / Скриншот из видеоклипа "Мама, напомни"

Мужчина даже написал песню "Мій район Сихів" и снял на нее клип.

VovaZiL'vova – (Мій район) Сихів: смотреть видео онлайн

Уже первые песни Владимир начал писать в 2002 году, а с 2005 – читает рэп. Исполнитель настолько понравился аудитории, что уже вскоре на музыкальном телеканале М1 начала выходить собственная программа рэпера под названием VovaZIL'Vova.

В 2006 году выходит дебютный альбом Вови зі Львова "Вино, кобіти, патіфон".

VovaZiL'vova – Хорошие девушки: смотреть видео онлайн

Альбом стал настолько популярным, что уже через год выходит второй – "Ой #1", который записывался на украинском и русском языках. В том же году свет увидела одна из самых оригинальных композиций на польском языке "Nie Lekceważ Nas", которая посвящена славянским народам. Она записывалась совместно с различными иностранными артистами.

Nie lekceważ nas: смотреть видео онлайн

В 2009 году на М1 выходит телепрограмма "Мажоры" с участием Парфенюка и его друга Митика Поришая. Суть проекта была такова, что мужчины в анимированном виде делали своеобразные подводки к клипам. Однако программа просуществовала всего 4 месяца.

В 2010 году Вова зі Львова участвую в записи музыкального альбома львовского хип-хопа "Другой ЗаХХид". В том же году выходит один из лучших хитов рэпера "Сексуальна".

Mirami feat. VovaZiL'vova – Сексуальна: смотреть видео онлайн

А в 2012 году рэпер покоряет сердца песней "Шаленію", которая записана в дуэте с его любимой.

Вова зі Львова, Всюдисвоя – Шаленію: смотреть видео онлайн

В 2020 году Владимир даже снялся в киноленте "Свидание в Вегасе".

Вова зі Львова в фильме "Свидание в Вегасе" / Фото из открытых источников

Личная жизнь

Об этой вехе жизни рэпера известно очень мало. Рэпер женат на Ульяне Малиняк, которая родом из Львовской области. Избранница также поет и записывает песни в дуэте со своим мужем. Ульяна взяла сценическое имя – "Всюдисвоя". Пара воспитывает дочь, которая имеет довольно незаурядное имя – Радость.

Вова зі Львова с семьей во время тура по США "Мы здесь недаром" / Фото Yuriy Reva

Супруги проживают далеко за пределами Украины в Лос-Анджелесе (США).

Поддержка Украины

Артист вместе с женой дают концерты в американских городах и собирают деньги на поддержку ВСУ.

В одном из интервью рэпер высказал мнение, что хорошие русские таки есть. Такое мировоззрение у него сформировалось после знакомства с представителями страны-агрессора. По словам артиста, "они (россияне) делают для украинской победы больше, чем некоторые украинцы".