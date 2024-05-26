Значительная часть украинских современников являются коренными киевлянами, которые живут и творят, как на территории Украины, так и за ее пределами. В нашей подборке предлагаем узнать о выдающихся певцов, актеров, ведущих, писателей – подробнее в материале Show 24.

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Милла Йовович

Американская актриса в 1975 году родилась в Киеве, однако в 1981 – эмигрировала с семьей в США. Там Милла начала развивать свою модельную и актерскую карьеры. Ее часто спрашивали об украинских и российских корнях, и она всегда отвечала, что родилась в Украине, но и россиянкой чувствует себя также. В 1994 году девушка выпустила дебютный альбом, в который вошла украинская народная песня "Ой у гаю, при Дунаю".

Милла Йовович поет украинскую песню "Ой у гаю, при Дунаю": смотреть видео онлайн

После Помаранчевої революції Йовович вместе с матерью приехали в Киев. Во время Революції Гідності актриса в сети поддержала украинцев и объявила сбор средств. А уже во время полномасштабного вторжения России выразила тотальную поддержку Украине, записав обращение к людям, приняла участие в благотворительных акциях и проектах, направленных на сбор средств украинцам.

Евгений Клопотенко

Известный украинский шеф-повар родился в 1986 году в Киеве. В силу жизненных обстоятельств, Евгению пришлось пожить за пределами Украины: у бабушки в Англии, затем в Италии, учился в столичном вузе, а затем поехал на практику в McDonald's в Германию, впоследствии перебрался в Америку. Мужчина работал не только поваром, но и обычным официантом.

Имея богатый опыт за спиной, Евгений начал кулинарный проект, а впоследствии открыл компанию по производству варенья. В 2015 году повар победил в 5 сезоне "МастерШеф".

После этого мужчина стал не только узнаваемым шеф-поваром, но и кулинарным блогером. Он даже присоединился к реформе школьного питания с Еленой Зеленской. Благодаря его труду, в большинстве украинских школ уже представлено новое меню.

Юлия Санина

Украинская певица – коренная киевлянка, которая родилась в 1990 году. Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и даже увлекалась журналистикой.

Когда Юлия познакомилась со своим будущим мужем Валерием Бебко, они создали русскоязычный попдует Val & Sanina и даже записали несколько песен. Однако очень быстро решили сменить имидж и группу. В результате – на свет появилась рок-группа The Hardkiss, которая начала набирать стремительную популярность. Он стал узнаваемым не только на территории Украины, но и за ее пределами. Почти каждый год команда забирает по несколько наград музыкальной премии YUNA.

Иванна Сахно

Актриса кино и телевидения родилась в Киеве в 1997 году. До подросткового возраста жила и развивалась в Украине, но впоследствии семья переехала в США. Однако несмотря на изменение среды, Иванна осталась преданной Украине.

Девушка поддержала украинцев во время Революции Достоинства, а во время полномасштабного вторжения России стала амбассадором платформы United24.

Интересный факт, что Сахно даже разорвала контракт с компанией Netflix, ведь по сценарию оказалось, что ее героиня – американка с советскими корнями.

Екатерина Осадчая

Еще одна коренная киевлянка родилась в 1983 году. Со школьных лет начала успешно развивать себя в модельном бизнесе. После работы за рубежом, женщина вернулась в Украину и начала думать над построением журналистской карьеры.

Екатерина покорила публику оригинальностью программы "Светская жизнь", в которой является неизменной ведущей. Работа журналистки вышла далеко за пределы Украины. Ей удалось пообщаться с рядом голливудских звезд и поразить их причудливыми шляпками, которые стали визитной карточкой Осадчей.

Андрей Шевченко

Киевлянин, который известен на весь мир невероятной футбольной карьерой. Шевченко – единственный украинец, который является обладателем "Золотого мяча" (во времена СССР эту награду получали Олег Блохин и Игорь Беланов).

Кроме того, Шева – заслуженный мастер спорта Украины, трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – чемпионата Италии. В течение 2016 – 2021 годов был тренером сборной Украины, а с января 2024 – президент Украинской ассоциации футбола.

Во время полномасштабной войны Шевченко стал первым послом United24.

Лина Костенко

Поэтесса-шестидесятница родилась в Киевской области, но впоследствии семья переехала в столицу. С юности Лина увлекалась писательством. Женщина закончила два вуза: Киевский педагогический институт и Московский литературный институт Горького.

Тогдашней власти писательница не угодила поэзией об Украине, которая была "недостаточно советской". Поэтому много лет Костенко не публиковали. К слову, исторический роман в стихах "Маруся Чурай" пролежал в столе целых 6 лет.

Выдающаяся украинка всю жизнь работает на благо украинской поэзии. Распространяет украинские нарративы далеко за рубежом. Даже во время полномасштабной войны Костенко продолжала работать, когда под Киевом шли ожесточенные бои, а вблизи разрывались бомбы.

Виталий Кличко наградил Лину Костенко и Валерия Залужного званием "Почетный гражданин Киева" / Фото Виталий Кличко

Недавно мэр Киева, Виталий Кличко, наградил Лину Костенко и Валерия Залужного званиями "Почетный гражданин Киева".

Дмитрий Комаров

Украинский энтузиаст родился в Киеве в 1983 году и получил целых три образования. Мужчина с детства увлекался журналистикой и в юности успел поработать в еженедельнике "Теленеделя", "Комсомольская правда", Playboy, EGO и "Известия в Украине".

Однако настоящую популярность и признание Комарову принесла телепрограмма "Мир на изнанку". Изюминка проекта – путешествия в малоизвестные уголки мира, когда изредка ступает нога рядового туриста.

В 2020 году Комаром стал заслуженным журналистом Украины. Во время полномасштабной войны мужчина переформатировал свою программу с путешествий по миру на путешествия по Украине. В частности, журналист показывает жизнь украинских фермеров во время войны, кадры борьбы с последствиями стихий по городам, рассказывает о сокровищах Днепра и жизни на Херсонщине и тому подобное.

Список выдающихся киевлян, и вообще, украинцев, можно продолжать еще очень долго. Украине точно есть кем гордиться и кого ставить в пример будущим поколениям.