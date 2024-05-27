Вова зі Львова – оригінальний псевдонім львівського репера, який вирізнився з-поміж інших артистів. Однак уже понад 9 років виконавець проживає за межами України. Чим займається і де перебуває – детальніше у матеріалі Show 24.

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Як починав кар'єру Вова зі Львова

Справжнє ім'я артиста – Володимир Парфенюк. Він народився у 1983 році у Львові, а коли хлопцю було 3 роки, сім'я переїхала в один із районів культурної столиці країни – Сихів. Співак зізнавався, що його район, побут, стиль життя сформували образ Вови зі Львова.

Вова зі Львова у шкільні роки / Скриншот із відеокліпу "Мамо, нагадай"

Чоловік навіть написав пісню "Мій район Сихів" і зняв на неї кліп.

VovaZiL'vova – (Мій район) Сихів: дивитись відео онлайн

Уже перші пісні Володимир почав писати у 2002 році, а з 2005 – читає реп. Виконавець настільки сподобався аудиторії, що вже незабаром на музичному телеканалі М1 почала виходити власна програма репера під назвою VovaZIL'Vova.

У 2006 році виходить дебютний альбом Вови зі Львова "Вино, кобіти, патіфон".

VovaZiL'vova – Хороші дівчата: дивитись відео онлайн

Альбом став настільки популярним, що вже за рік виходить другий – "Ой # 1", який записувався українською та російськими мовами. Того ж року світ побачила одна із найоригінальніших композицій польською мовою "Nie Lekceważ Nas", яка присвячена слов'янським народам. Вона записувалась спільно з різними іноземними артистами.

Nie lekceważ nas: дивитись відео онлайн

У 2009 році на М1 виходить телепрограма "Мажори" за участі Парфенюка та його друга Мітіка Порішая. Суть проєкту була така, що чоловіки в анімованому вигляді робили своєрідні підводки до кліпів. Однак програма проіснувала лише 4 місяці.

У 2010 році Вова зі Львова беру участь у записі музичного альбому львівського хіп-хопу "Інший ЗаХХід". Того ж року виходить один із найкращих хітів репера "Сексуальна".

Mirami feat. VovaZiL'vova – Сексуальна: дивитись відео онлайн

А у 2012 році репер підкоряє серця піснею "Шаленію", яка записана в дуеті з його коханою.

Вова зі Львова, Всюдисвоя – Шаленію: дивитись відео онлайн

У 2020 році Володимир навіть знявся в кінострічці "Побачення у Вегасі".

Вова зі Львова у фільмі "Побачення у Вегасі" / Фото з відкритих джерел

Особисте життя

Про цю віху життя репера відомо дуже мало. Репер одружений з Уляною Малиняк, яка родом зі Львівщини. Обраниця також співає та записує пісні в дуеті зі своїм чоловіком. Уляна взяла сценічне ім'я – "Всюдисвоя". Пара виховує доньку, яка має доволі непересічне ім'я – Радість.

Вова зі Львова з родиною під час туру по США "Ми тут недаремно" / Фото Yuriy Reva

Подружжя проживає далеко за межами України в Лос-Анджелесі (США).

Підтримка України

Артист разом із дружиною дають концерти в американських містах та збирають гроші на підтримку ЗСУ.

В одному з інтерв'ю репер висловив думку, що хороші росіяни таки є. Такий світогляд у нього сформувався після знайомства з представниками країни-агресорки. За словами артиста, "вони (росіяни) роблять для української перемоги більше, ніж деякі українці".