Очень много знакомых так делают, – Александр Волошин честно признался, изменял ли Тринчер
Источник:"Люкс ФМ"
Блогер Александр Волошин в конце прошлого года разошелся с певицей Анной Тринчер. Мужчина откровенно признался о количестве и стоимости подарков от девушки и поставил точку в слухах об измене.
К тому же Александр сравнил бывшие отношения с отношениями своих родителей. По словам Волошина, он бы так с Анной никогда не поступил.
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Какие подарки получил Волошин от Тринчер
Блогер признался, что получил в подарок целую коллекцию наручных часов известных брендов. Как говорит Александр, он их себе самостоятельно никогда не покупал. Более того, мужчина до сих пор хранит свои подарки в отдельной шкатулке.
Подаренные часы Волошину от Тринчер / Скриншот из видео
Изменял ли Александр в отношениях с Тринчер
Несмотря на все слухи, блогер отрицает любой факт измены. Он имеет личный пример в виде отношений родителей, где видел последствия неверности. Поэтому, Волошин никогда бы так не поступил со своей избранницей.
Налево не ходил, потому что у меня родной папа такой. И я видел, как маме от этого было противно и поэтому, у меня такая ассоциация и триггер не очень хороший сложился с детства. Очень много у меня знакомых делают так и даже предлагали мне эту историю, но я был непреклонен все это время,
– поделился мужчина.
Блогер признался, что сейчас нет времени на новые отношения из-за наличия большого количества работы. Он хочет уделить все внимание карьере.
У меня просто очень много работы и нет времени, потому что с девушками надо общаться, уделять им время, внимание, даже если это свободные отношения. А у меня все время уходит на работу,
– добавил Александр.
Что известно о разводе Тринчер и Волошина
- В 2022 году пара оповестила всех о бракосочетании. Они сыграли свадьбу в Киеве.
- Однако, впоследствии по сети начали распространяться слухи о серьезных проблемах в отношениях. У пользователей создавалось впечатление будто в их браке не все так хорошо, как они это показывают.
- Уже в 2023 году Анна объявила о разводе с Александром. Пара записала видео, где рассказала о кризисе в отношениях. Волошин признался, что выгорел в отношениях, поэтому, чтобы не мучить экс-избранницу, решил расторгнуть брак.