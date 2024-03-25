Именно в клипе на эту песню Виталий сообщил, что скоро станет отцом. Однако, имя своей избранницы он пока не разглашает, несмотря на имеющиеся теории поклонников, что это может быть его менеджер.

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Козловский опубликовал фото с Раминой

23 марта в инстаграм-сторис артист поделился фото, на котором он запечатлен вместе с украинской журналисткой Раминой Эсхакзай.

"Я не скажу тебе: "Прощай", – подписал фото Козловский.

На фото Виталий обнимает Рамину и широко улыбается в камеру. К своей подписи певец добавил смайл, который смеется. Сама же Эсхакзай никак не прокомментировала это фото.



Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Виталия и Рамины

После участия в шоу "Холостяк-5" будущая журналистка получила популярность. Сразу же после окончания проекта о ней начали писать как о девушке Виталия, а все из-за их совместных фото на страницах будущей пары.

Позже пара отпраздновала годовщину отношений. А в свой день рождения, 6 марта 2017 года, певец уже сделал Рамине предложение.

Уже в сентябре того же года девушка разошлась с Виталием. В частности, в декабре 2019 года Рамина призналась, что разорвала отношения с Козловским из-за его измены с концертным директором Юлией Бакуменко.

По словам Рамины, певец начал с ней отношения назло своей бывшей, что очень возмутило журналистку. К тому же Козловский не хотел даже после измены отменять свадьбу, потому что считал, что пресса очень "положительно реагирует на их пару".

Он решил не прекращать роман, потому что мы хорошо смотримся, пресса положительно реагирует, тем более, что уже скоро свадьба. После чего, конечно же, я ему сказала: "Извини, но втроем мы встречаться не можем". И мы разошлись,

– рассказала Эсхакзай.

Также Рамина призналась, что Виталий выдвинул предложение провести медовый месяц втроем с Бакуменко. Однако, девушка сразу поняла, что такое ей точно не надо и решила "сбежать".

Мне хватило того, что он сказал, что на медовый месяц мы полетим втроем. Я спрашиваю: "Может, еще и номер один снимем?" А он: "Хорошая идея!" И я поняла, что не туда попала,

– поделилась журналистка.

Козловский скоро станет отцом: что известно