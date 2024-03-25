Внук Софии Ротару, который сбежал за границу, отметил 30-летие: фото с празднования

Внук Софии Ротару, который незаконно сбежал за границу, отпраздновал юбилей. По этому случаю мужчина поделился с аудиторией праздничным фото.

К тому же София Ротару уже успела поздравить внука с днем рождения. Она выложила его фото и лаконично подписала.

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Как Анатолий отпраздновал юбилей

В инстаграмм-сторис Евдокименко выложил черно-белое праздничное фото. На нем внук Ротару сидит за столом, на котором стоит торт со свечой-фейерверком. Мужчина выглядит счастливым и радостным, потому что имеет возможность спокойно отпраздновать день рождения за границей.

"30", – коротко подписал фото внук Ротару.



Внук Ротару празднует день рождения / Фото из инстаграмма Евдокименко

Что известно о побеге внука Ротару за границу

Анатолий еще в 2022 году пытался незаконно пересечь на лодке границу с Молдовой. Несмотря на эту неудачную попытку позже стало известно, что внуку все же удалось выехать в Европу. Он часто путешествует и делится фото в соцсетях.

Сейчас мужчина находится в Америке, где занимается творчеством и развивает свою музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN. До сих пор остается загадкой как именно он выехал, однако ходят слухи, что с этим помогла его звездная бабушка. Сама София Ротару никак не прокомментировала побег внука за границу.

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