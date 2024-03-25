Внук Софии Ротару, который сбежал за границу, отметил 30-летие: фото с празднования
Источник:Анатолий Евдокименко
Внук Софии Ротару, который незаконно сбежал за границу, отпраздновал юбилей. По этому случаю мужчина поделился с аудиторией праздничным фото.
К тому же София Ротару уже успела поздравить внука с днем рождения. Она выложила его фото и лаконично подписала.
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Как Анатолий отпраздновал юбилей
В инстаграмм-сторис Евдокименко выложил черно-белое праздничное фото. На нем внук Ротару сидит за столом, на котором стоит торт со свечой-фейерверком. Мужчина выглядит счастливым и радостным, потому что имеет возможность спокойно отпраздновать день рождения за границей.
"30", – коротко подписал фото внук Ротару.
Внук Ротару празднует день рождения / Фото из инстаграмма Евдокименко
Что известно о побеге внука Ротару за границу
Анатолий еще в 2022 году пытался незаконно пересечь на лодке границу с Молдовой. Несмотря на эту неудачную попытку позже стало известно, что внуку все же удалось выехать в Европу. Он часто путешествует и делится фото в соцсетях.
Сейчас мужчина находится в Америке, где занимается творчеством и развивает свою музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN. До сих пор остается загадкой как именно он выехал, однако ходят слухи, что с этим помогла его звездная бабушка. Сама София Ротару никак не прокомментировала побег внука за границу.
Кто еще из украинских звезд сбежал за границу
- Александр Эллерт, бывший возлюбленный Ксении Мишиной, летом 2022 года уехал в США. Он должен был принять участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины. Несмотря на то, что мероприятие таки состоялось, Александр до сих пор не покинул штатов.
- Олег Винник исчез из информационного пространства с началом полномасштабного вторжения. Было только известно, что артист уехал в Германию. В июне 2023 года исполнитель дал первое интервью где признался, что пересек границу 26 февраля 2022 года из-за загадочной болезни.
- Хореограф Влад Яма покинул территорию Украины в первые часы после полномасштабного вторжения. По его словам, он смог это сделать до ограничения выезда мужчинам призывного возраста. Яма вместе с женой и сыном находится в США.
- Комик Андрей Щегель сбежал из Украины во время полномасштабной войны, о чем сам и рассказал. Министерство культуры предоставило ему разрешение на выезд за границу в благотворительных целях, но юморист так и не вернулся обратно.