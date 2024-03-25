“Мисс Украина Вселенная 2022” поздравила мужа с годовщиной брака в социальных сетях. Она впервые опубликовала фотографии со свадьбы, где видно всю пару.
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Кто избранник "Мисс Украина Вселенная"
Оказалось, что избранником Виктории Апанасенко является Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли.
Виктория Апанасенко с мужем / Фото с фейсбука Виктории Апанасенко
Виктория трогательно поздравила мужа с первой годовщиной брака, процитировав Лину Костенко. Она поблагодарила за смелость, ощущение безопасности и поддержку.
Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной. Обещаю быть рядом с тобой на протяжении всех лет, которые нам отведены. Быть тылом, поддержкой и движущей силой на пути к новым высотам. Спасибо тебе за этот светлый день год назад, без пышных празднований и лишней мишуры,
– написала Апанасенко.
Виктория Апанасенко с мужем / Фото из фейсбука Виктории Апанасенко
Также поклонники "Мисс Украина Вселенная" впервые имели возможность увидеть, какое платье она выбрала для церемонии. Это белоснежный наряд с приталенным силуэтом и открытыми плечами. Виктория собрала волосы в высокий пучок и довершила образ традиционным букетом невесты. Жених вместо этого надел классический черный костюм.
Виктория Апанасенко с мужем / Фото с фейсбука Виктории Апанасенко
Что известно о личной жизни Апанасенко
- Виктория Апанасенко впервые рассказала о личной жизни в начале февраля 2023 года, через некоторое время после конкурса "Мисс Вселенная". Тогда она призналась, что ее сердце занято. Модель уверяла, что ее возлюбленный добрый и смелый.
- Через несколько недель Виктория Апанасенко сообщила о помолвке, а впоследствии – о замужестве. Она рассказывала, что ее муж не является госслужащим, политиком или разведчиком.
- "Мисс Украина Вселенная 2022" объясняла, почему скрывала мужа. Все из-за хейта со стороны россиян, которые даже после завершения конкурса продолжали ей донимать.