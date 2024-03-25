До того ж Софія Ротару вже встигла привітати онука з днем народженням. Вона виклала його фото та лаконічно підписала.
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Як Анатолій відсвяткував ювілей
В інстаграм-сторіс Євдокименко виклав чорно-біле святкове фото. На ньому онук Ротару сидить за столом, на якому стоїть торт зі свічкою-феєрверком. Чоловік виглядає щасливим та радісним, бо має можливість спокійно відсвяткувати день народження за кордоном.
"30", – коротко підписав фото онук Ротару.
Онук Ротару святкує день народження / Фото з інстаграму Євдокименка
Що відомо про втечу онука Ротару за кордон
Анатолій ще у 2022 році намагався незаконно перетнути на човні кордон з Молдовою. Попри цю невдалу спробу пізніше стало відомо, що онукові все ж таки вдалося виїхати до Європи. Він часто подорожує і ділиться фото в соцмережах.
Зараз чоловік перебуває в Америці, де займається творчістю та розвиває свою музичну кар'єру під псевдонімом SHMN. Досі залишається загадкою як саме він виїхав, проте ширяться чутки, що з цим допомогла його зіркова бабуся. Сама Софія Ротару ніяк не прокоментувала втечу онука за кордон.
Хто ще з українських зірок втік за кордон
- Олександр Еллерт, колишній коханий Ксенії Мішиної, влітку 2022 року виїхав до США. Він мав взяти участь у концерті, присвяченому Дню Незалежності України. Попри те, що захід таки відбувся, Олександр досі не залишив штатів.
- Олег Винник зник з інформаційного простору з початком повномасштабного вторгнення. Було лише відомо, що артист виїхав до Німеччини. У червні 2023 року виконавець дав перше інтерв'ю де зізнався, що перетнув кордон 26 лютого 2022 року через загадкову хворобу.
- Хореограф Влад Яма покинув територію України у перші години після повномасштабного вторгнення. За його словами, він зміг це зробити до обмеження виїзду чоловікам призовного віку. Яма разом із дружиною та сином перебуває в США.
- Комік Андрій Щегель втік з України під час повномасштабної війни, про що сам і розповів. Міністерство культури надало йому дозвіл на виїзд за кордон у благодійних цілях, але гуморист так і не повернувся назад.