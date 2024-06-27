Да, вы должны оправдываться, – известный певец публично поскандалил с Остапчуком

Фронтмен группы Our Atlantic, Виктор Байда в очередной раз прокомментировал оправдание Владимира Остапчука по избежанию мобилизации. Певец отметил, что закон является равным для всех.

Ведущий не замедлил с ответом и в очередной раз объяснил свою версию событий, которые связаны с военным учетом. К тому же Владимир поделился, что исполнитель длительное время скрывался от ТЦК, а теперь сам обвиняет ведущего в уклонении от службы.

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По словам Остапчука, в 2015 году его сняли с воинского учета из-за проживания в Канаде, поэтому решил стать на него повторно. Однако, Байда не понимает, почему шоумен начал заниматься этим вопросом только недавно, а не в начале вторжения. В то же время Виктор подчеркнул, что Владимир упростил информацию о вступлении в ТРО, поскольку в 2022 году был волонтером патрульной полиции.

Впрочем, певец не понимает, как ведущий получил такую должность, не находясь на воинском учете. К тому же артист сомневается, являются ли настоящими скриншоты из приложения "Резерв+", которые показал Остапчук.

Владимир, почему же вы не предоставляете все документально подтвержденные доказательства? Почему удаляете комментарии, если все что я заявляю это ложь? Почему просили меня не выставлять фото с вами? И так, вы должны оправдываться, потому что закон один для всех,

– добавил фронтмен группы.

В то же время Владимир ответил на все вопросы, поставленные Виктором. Ведущий объяснил, что не стал на учет до 20 июня, поскольку решил прийти в ТЦК уже после нового закона о мобилизации. Остапчук признался, что во время службы в полиции в марте 2022 года не надо было становиться на учет и обновлять данные. Поэтому, свои сообщения в соцсетях он считает доказательствами. Также Владимир поинтересовался у певца, где тот нашел документы, которые бы показали службу ведущего в ТРО. Не забыл шоумен прокомментировать и свои скриншоты из приложения "Резерв+".

Так, в ТЦК можно появиться по месту жительства, но, когда ты уже стоишь на учете и хочешь обновить данные. Встать на учет надо по месту прописки. Я предоставил фото из военного билета, что на момент 18 июня я не стоял на учете. Что еще надо?

– спросил Остапчук.



Остапчук в очередной раз ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис

Для того чтобы подтвердить свою службу в полиции он показал свой пост об опыте, который там получил.



Владимир Остапчук о службе в полиции / Скриншот из инстаграм-сторис

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