Полтавская наконец подтвердила, что вышла замуж за Остапчука: взяла ли его фамилию

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская официально поженились. Сначала пара намекнула на это фото с кольцами, а теперь звездная жена подтвердила слухи.

Екатерина Полтавская решила в конце концов опровергнуть все слухи и сообщила о том, что теперь ее фамилия изменилась на Остапчук. По ее словам, пара поженилась незапланированно.

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Владимир Остапчук женился в третий раз

Екатерина рассказала, что о росписи не знал никто из близких людей пары. Однако она не называет это свадьбой.

Слухов было много, как и разных вариантов, когда, где и как. Но думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал, даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет,

– рассказала жена шоумена.



Екатерина Остапчук о браке / Фото из инстаграм-сториз

Ранее Екатерина Полтавская признавалась, что свадьба ее мечты сейчас невозможна. Вероятно, церемония состоится в 2025 или 2026 году в заведении за Львовом. Для нее это первый брак, тогда как для шоумена – третий.

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