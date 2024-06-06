На Фредди Меркьюри похож: Владимир Дантес удивил нестандартным перевоплощением
Источник:Егор Андрюшин
Егор Андрюшин известный украинский визажист, который активно работает со знаменитостями. На днях он создал нестандартный образ для Владимира Дантеса.
Это перевоплощение артист уже показал в своем инстаграме. Поклонники заметили, что Владимир Дантес стал похож на Фредди Меркьюри.
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Дело в том, что исполнителю Егор сделал неожиданно яркий макияж с голубовато-серебристыми тенями и накладными ресницами.
Дополнили образ массивное колье, серьги-протяжки, эффектная "мокрая" прическа, длинные острые серебряные ногти, сделанные с помощью фольги, меховая шуба и полупрозрачная рубашка.
"Вова: "Сделай легкий нюд". Я: "Ни слова больше""",
– отметил Андрюшин.
Это перевоплощение вызвало бурную реакцию среди поклонников. Часть фанатов восторженно отозвалась о смелом луке певца.
- Наталка Денисенко: "Вау. Ну это просто искусство";
- Вася Байдак: "Кайф";
- "Обожаю за смелость и за то, что по*уй на мнение других";
- "Это красиво";
- "Класс. Егор всегда придумывает классные и интересные луки. Замечательно, что наши велноуны готовы на эксперименты";
- "Ух ты, на Фредди Меркьюри похож";
- "Шо это за красавица с усиками!?".
Однако были и те, кто раскритиковал новый образ певца и выразил недовольство.
- "В партии ЛГБТ стало на одного больше";
- "Зачем?";
- "Уже, я так понимаю, нормальных мужиков не осталось?";
- "Что случилось?";
- "Пе*ик-бой".
Кому еще из звезд Егор Андрюшин делал макияжи
В своем инстаграме визажист делится лайфхаками по макияжу, публикует видеоуроки преобразований и эксперименты со сменой имиджа.
Часто сам Егор выступает моделью во время демонстрации новых макияжных решений или образов на своих видео.
Кроме этого, Андрюшин сотрудничает со многими украинскими звездами шоу-бизнеса. Среди его клиентов – Маша Полякова, Наталья Могилевская, певица SKYLERR, Ирина Билык, телеведущая Елена Филонова и другие известные артисты и знаменитости.