Блогер поделилась с фоловерами роликом-перевоплощением под песню мамы "Чтобы не плакать, я смеюсь".

Напомним Старшую дочь Оли Поляковой обвинили в краже на 8 тысяч гривен: что об этом говорит Маша

Маша Полякова примерила образ мамы

На видео девушка сначала появилась без макияжа, в черной блузке и джинсах, а потом с эффектным макияжем. Его исполнил звездный визажист Егор Андрюшин, видео которого набирают миллионы просмотров. Он подчеркнул схожие черты лица матери и дочери, а также воспроизвел мейк, который любит Оля. В конце видео девушка уже изображена в белом парике, розовом платье и с макияжем, как у мамы.

Как вам перевоплощение? Похожие?

– поинтересовалась у подписчиков Маша.

Подписчики были удивлены сходством дочери и мамы, но нашли и отличия. Они отметили, что их отличает – мимика. У Оли она более выражена, чем у Маши.

"Это что-то нереальное! Какое сходство с мамой! Только Егор мог подчеркнуть одинаковые с мамой черты! Браво!"

"Еще от "Лиги Смеха" помню, как Маша на коне вышла на сцену, и все были в шоке, какая точная копия мамы!"

"Похожа, но мимика у Маши другая!"

"Это не перевоплощение, это просто фантастика!!!!! Снова волшебные руки Егора, творят магию!"

"Блонд вам больше идет"

"Очень похожа на маму. Профессиональное перевоплощение"

"Дочь Оли Поляковой похожа на Олю больше, чем сама Полякова на себя"

"Маше не нужны перевоплощения, она сама красавица"

Маша Полякова уже повторяла образ матери