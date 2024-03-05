Эти средства пойдут на боевые наземные дроны для 8-го полка Сил специальных операций. Важно, что украинцы закрыли сбор для ВСУ меньше чем за сутки.

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Леся Никитюк перепела хит 90-ых

Ведущая вместе со своим коллегой Игорем Новинчуком повторили образы Ольги Гречко и Романа Матияша из группы "Фантом-2". Кроме того, они сделали кавер на трек "Двое". В песне артисты рассказывают об ужасах войны и призывают зрителей сделать донат на приобретение двух боевых наземных дронов для 8-го полка ССО.

Приобщиться к сбору можно по ссылке

Реакция сети

В комментариях под роликом пользователи выразили восхищение артистами и их оригинальностью.

"Молодец";

"Иосиф драный. Вот это хитяра. Аж хочется все 860 грн сбросить с детских";

"Ну капитальный лайк";

"ахахахха! Топовая красотка";

"Донат есть, репост есть, а как эту песню в машину скачать?";

"Леся, вы крутая. Это какой-то салат из ностальгии, гордости быть украинцем и болезненным привкусом "как хорошо было бы без ху*ла";

"Кайф, Лесюня".

Отметим, что меньше чем за 24 часа украинцам удалось собрать нужную сумму.



Украинцы собрали более полутора миллиона гривен для ВСУ / Скриншот с сайта

Креативность помогает закрывать сборы