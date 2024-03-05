Эти средства пойдут на боевые наземные дроны для 8-го полка Сил специальных операций. Важно, что украинцы закрыли сбор для ВСУ меньше чем за сутки.
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Леся Никитюк перепела хит 90-ых
Ведущая вместе со своим коллегой Игорем Новинчуком повторили образы Ольги Гречко и Романа Матияша из группы "Фантом-2". Кроме того, они сделали кавер на трек "Двое". В песне артисты рассказывают об ужасах войны и призывают зрителей сделать донат на приобретение двух боевых наземных дронов для 8-го полка ССО.
Реакция сети
В комментариях под роликом пользователи выразили восхищение артистами и их оригинальностью.
- "Молодец";
- "Иосиф драный. Вот это хитяра. Аж хочется все 860 грн сбросить с детских";
- "Ну капитальный лайк";
- "ахахахха! Топовая красотка";
- "Донат есть, репост есть, а как эту песню в машину скачать?";
- "Леся, вы крутая. Это какой-то салат из ностальгии, гордости быть украинцем и болезненным привкусом "как хорошо было бы без ху*ла";
- "Кайф, Лесюня".
Отметим, что меньше чем за 24 часа украинцам удалось собрать нужную сумму.
Украинцы собрали более полутора миллиона гривен для ВСУ / Скриншот с сайта
Креативность помогает закрывать сборы
- Владимир Дантес и украинские комики делали похожий сбор. В январе 2023 года певец и команда юмористов перепели хит 90-х годов группы Backstreet Boys, исполнив его на украинском языке. Это они сделали для того, чтобы собрать 10 миллионов гривен на приобретение 45 дальнобойных винтовок Cadex CDX-40 CBA Shadow со специальным шасси. До этого они также открывали сбор на беспилотники "Валькирия", Shoolika MK6, Mavic и fpv дроны.
- Василий Байдак, который в этом году был одним из ведущих Нацотбора, часто тоже придумывает креативные призывы для сборов. В частности, он представил современную версию песни Александра Пономарева "Он ждет ее", превратив ее в "Он ждет донаты". Поклонники поддержали творчество юмориста и чуть больше чем за сутки задонатили нужную сумму на монобанк.