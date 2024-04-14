Это Анна Гуляева. Она снималась в мистическом триллере "Чунгул", в сериале "Ты только мой" с Ксенией Мишиной, "Агенты справедливости" и тому подобных. В то же время актер признался, что до сих пор не называет себя женатым. Он подробно объяснил почему так.

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Что известно о женитьбе Влада Никитюка

Мужчина рассказал, что они с любимой не праздновали свадьбу, а только расписались.

Очень долго на нас давил синдром "не то время". Во-вторых, на нормальную свадьбу нужны средства, с которыми сейчас не очень легко,

– отметил Влад.

В то же время актер поделился, что "свадьба еще ждет".

Что известно об отношениях Никитюка и Гуляевой

Актеры не слишком активно делятся подробностями личной жизни. В то же время известно, что они начали встречаться еще до пандемии, но их отношения выдержали испытание коронавирусом.

Кроме того, Влад рассказывал, что война тоже не имела плохого влияния на них, а только укрепила отношения.