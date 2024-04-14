Це Анна Гуляєва. Вона знімалася в містичному трилері "Чунгул", у серіалі "Ти тільки мій" з Ксенією Мішиною, "Агенти справедливості" тощо. Водночас актор зізнався, що й досі не називає себе одруженим. Він детально пояснив чому так.

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Що відомо про одруження Влада Никитюка

Чоловік розповів, що вони з коханою не святкували весілля, а лише розписалися.

Дуже довго на нас давив синдром "не на часі". По-друге, на нормальне весілля треба кошти, з якими зараз не дуже легко,

– зазначив Влад.

Водночас актор поділився, що "весілля ще чекає".

Що відомо про стосунки Никитюка та Гуляєвої

Актори не надто активно діляться подробицями особистого життя. Водночас відомо, що вони почали зустрічатися ще до пандемії, але їхні стосунки витримали випробування коронавірусом.

Крім того, Влад розповідав, що війна теж не мала поганого впливу на них, а лише зміцнила стосунки.