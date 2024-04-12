Роберто Кавалли, чье имя стало синонимом роскоши и инноваций в мире высокой моды, умер 12 апреля в своем родном городе, окруженный семьей и близкими. Его самый младший сын Гиоргио, которому было всего чуть больше года, теперь остался без отца.

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Символ креативности и стиля

Кавалли, который начал свой путь в моде еще в юном возрасте, основал собственный бренд в 1970 году. Его коллекции всегда отличались смелостью и экстравагантностью: от длинных платьев с прозрачными элементами до роскошных меховых изделий.

В 2015 году, после продажи бренда, Кавалли отошел от дел, посвятив себя личной жизни.

В то же время важно, что его творчество не ограничивалось одеждой. В 1998 году он запустил молодежную линию, в частности аксессуаров и парфюмерии, Just Cavalli. А в 2012 году свет увидела коллекция Roberto Cavalli Home, которую представили на выставке Salone del Mobile.

Обратите внимание! Роберто Кавалли родился и вырос во Флоренции – городе, который он любил и который вдохновлял его на творчество. Его дедушка, Джузеппе Росси, был известным художником, а отец, Джорджо, был убит нацистами в 1944 году. Именно в его честь назвали самого младшего сына дизайнера.

За последние недели состояние здоровья Кавалли резко ухудшилось, и, несмотря на все усилия врачей, он покинул этот мир, оставив после себя огромное наследие в мире моды и множество поклонников таланта по всему миру.

Жизнь и карьера Роберто Кавалли были примером неутомимого труда и поиска новых идей. Его вклад в модную индустрию невозможно переоценить, а его имя навсегда останется в истории как символ эпохи, отметившейся яркими и неповторимыми произведениями.

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Вспомним, что в начале марта 2024 года в США умерла икона моды Айрис Апфель. Ей было 102 года, в августе должно было исполниться 103. Родилась модель и дизайнер в семье еврейских иммигрантов, начала карьеру в журнале Women's Wear Daily, после замужества основала собственную текстильную компанию Old World Weavers.