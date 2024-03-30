Так с*ка обидно, — известный повар намекнул на тайный роман с Поляковой, показал пикантные фото
Источник:телеграм-канал INSTAMANІЯ
Неожиданно Влад Мицкевич, участник восьмого сезона "МастерШеф", шокировал поклонников, поделившись новыми фото и видео. Кулинар выставил кадры, на которых он целуется с Олей Поляковой.
Кроме того, мужчина рассказал об их якобы тайном романе. Что интересно, по его словам, эти отношения длились уже довольно долго, однако сейчас они разошлись.
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Что рассказал Влад Мицкевич
Он заявил, что их роман с певицей начался год назад.
Думаю, что не для всех это был секрет. Думаю, что умные люди додумались. Так с*ка обидно, бл*ть. Обидно не за себя, обидно за вас, обманутых людей, которые об идеальной семье говорили,
– отметил блогер.
Влад решил рассекретить информацию об отношениях после того, как разошелся со знаменитостью. "Она с*балась из нашего дома", – заявил кулинар. После этого он показал чемоданы и туфли артистки. Последние он выбросил через окно.
Подчеркнем, что сейчас на странице Мицкевича нет этих сторис. Он их удалил утром, а распространил ночью.
Влад Мицкевич слил фото с Олей Поляковой / Фото из телеграм-канала INSTAМАНИЯ
Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой
- Кулинар и певица были соведущими шоу "Он готовит, она руководит". В этой программе украинские пары проходили испытания. Сложность заключалась в том, что женщины руководили процессом приготовления пищи, а мужчины непосредственно готовили. Победители получали 25 тысяч гривен.
- В одном из выпусков проекта Оля и Влад также целовались. Правда, певица тогда решила поцеловать Мицкевича не в губы, а в щеку.
- Уже после шоу повара и Полякову неоднократно видели в компании друг друга.
- Дочь исполнительницы также общалась с кулинаром.
- К тому же недавно участник "МастерШефа" раскритиковал Евгения Клопотенка, который негативно высказался об Оле Поляковой, и, таким образом, публично защитил ее. Тогда он Клопотенка назвал "медийно раскрученным кулинаром", а певицу – звездой номер один в Украине.