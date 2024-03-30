На фоне заявления о тайном романе: Мицкевич впервые прокомментировал отношения с Поляковой

После заявления о якобы тайном романе Мицкевича и Поляковой в сети появились новые подробности этой ситуации. Сам повар решил несколько разъяснить инцидент, который случился.

Влад опроверг собственные заявления об отношениях и попросил прощения перед Поляковой и ее родными. По его словам, ночные "пьяные сторис" были клеветой.

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Как Влад Мицкевич оправдался

Шеф-повар заявил, что наговорил лжи, потому что был пьян.

Я очень долгое время уже сижу на антидепрессантах. Это правда. И я вчера решил немножечко миксануть с алкоголем. И смешал две бутылки виски. У меня сорвало крышу,

– сказал блогер.

Влад добавил, что мотивом его действий стал конфликт с артисткой из-за финансов. В то же время теперь он извинился за свои действия.

Я хочу попросить прощения в первую очередь перед Олей и всей ее семьей. Также перед своей девушкой. Надеюсь, еще не бывшей, потому что она просто вареная с того, что получилось,

– подчеркнул кулинар.

Влад Мицкевич оправдался после заявления о тайных отношениях с Поляковой / Видео из инстаграма блогера

Что этому предшествовало