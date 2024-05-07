Не знаю, что он делает, – Коля Серга резко высказался о беглеце Владе Яме

Коля Серга, украинский музыкант и военный, высказал свое мнение относительно бегства хореографа Влада Ямы в США. К тому же общественный деятель признался, следит ли за жизнью танцовщика.

В то же время Коля вспомнил скандал Ямы с чемоданом, который тот нашел возле помойки. Тогда беглец пообещал передать его на ВСУ.

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Как относится Серга к Яме

По словам музыканта, ему вообще не интересна жизнь Влада. Более того, последнее, что он видел о хореографе – это скандальная фотография Ямы с чемоданом возле мусорника. На тот момент, беглец заверил, что передаст его на помощь украинским военным.

Я не знаю, что он делает. Я видел только какую-то фотографию, где он возле мусорника с чемоданом. Что-то такое было. Я ничего о нем не знаю,

– отметил Коля.

Серга добавил, что считает Влада не интересным для украинского информационного пространства. Более того, музыкант не понимает, кто может стать потенциальным сторонником беглеца.

Он не насколько интересный персонаж, чтобы через него обратиться к его аудитории, потому что ты не понимаешь, кто его аудитория. Типа, чтобы просто сказать: "Эй, козел?"

– признался военный.

Коля Серга о Владе Яме: смотрите видео онлайн

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