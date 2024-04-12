Жил в своем пузыре, – экс-коллега Влада Ямы высказался о его бегстве за границу

Украинский хореограф Влад Яма с начала вторжения сбежал из Украины в США, что вызвало возмущение в сети. В то же время его экс-коллега, ведущий Егор Гордеев, ответил, почему на самом деле танцовщик решил уехать из родной страны.

К тому же телеведущий вспомнил последний разговор с Ямой. Как считает Егор, он может объяснить причины бегства Влада.

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Что думает Гордеев о бегстве Ямы

До начала полномасштабного вторжения хореограф был ведущим шоу "Твой день". В то же время Егор Гордеев работал вместе с ним, как руководитель проекта.

По словам телеведущего, он полностью понимает реакцию аудиторию на совершенный поступок Ямы. К тому же Гордеев предположил, что Влад очень долго жил в своем "пузыре", из которого тот не имел желания выходить, однако теперь пришлось.

Я думаю, что Влад не до конца сопоставляет какие-то моменты, прогнозирует реакции аудитории. Возможно, потому что задолго жил в каком-то своем пузыре. И в программе "Твой день", кстати, ему из этого пузыря пришлось тоже выходить. Это было тяжело, стало огромным травматическим испытанием. Я думаю, что сейчас это испытание продолжается, только уже не в прямом эфире, а в реальной жизни,

– отметил Егор.

В то же время Гордеев пока не поддерживает связь с хореографом, хоть и пытался наладить с ним контакт. Ведущий также уверен, что танцовщик исчез не с войной, а еще раньше.

Сейчас мы с Владом не общаемся. Я как-то списывался с ним, спрашивал, необходима ли какая-то помощь родителям в Запорожье – вот и все. Влад же исчез из программы не с войной, а чуть раньше. А на его место пришел Костя Грубич,

– объяснил телеведущий.

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