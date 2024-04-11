Александр Скичко решил остаться в Украине, несмотря на то, что имеет возможность выехать за границу как многодетный отец.

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Телевизионная карьера Александра Скичко

Александр начинал свою телевизионную карьеру еще до 2010 года. В 2009-м он стал финалистом шоу "Украина имеет талант", что и дало ему толчок к популярности. В 2010 и 2011 годах работал в России на телевидении. Затем вернулся в Украину. В свое время был ведущим шоу "Подъем" на Новом канале (2012-2013 годы), "Пой как звезда" на канале Украина (2015 год), "Звездный путь" (2015) и др. Работал ведущим утреннего шоу на радио NRJ.

В 2017 году вел Евровидение вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко, проходившее в Киеве.

Евровидение-2017: Александр Скичко с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко / фото из открытых источников

Политическая карьера шоумена

Скичко – бывший глава Черкасской облгосадминистрации. Он занимал должность с 29 января 2021 года по март 2022 год, а уволился якобы по собственному желанию.

С 29 августа 2019 до 29 января 2021 был депутатом ВРУ IX созыва. Избран на выборах по 197 округу в Черкасской области от партии "Слуга народа". Председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Заместитель члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Личная жизнь

С 2016 года находится в отношениях с владелицей отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизаветой Юрушевой. В 2017 году пара обручилась. У супругов трое детей: сын Елизаветы от первого брака и их две общие дочери – 9-летняя Тата и двухлетняя Анна, которая родилась во время войны в Вене.

Семья Александра Скичко / фото из инстаграма шоумена

Где сейчас и чем занимается Александр Скичко

33-летний Скичко после начала полномасштабного вторжения остался в Украине. Юрушева с детьми уехала в Италию, Милан. Бизнесвумен призналась, что после завершения политической карьеры Александр сменил сферу деятельности и посвятил себя бизнесу, который развивает на территории Украины.

По словам Юрушевой, имея статус многодетного отца, Скичко может пересекать границу и навещать их в Италии. Впрочем, поддерживать отношения на расстоянии – еще то испытание для супругов.

Саша сейчас живет на две страны, поэтому конечно это трудно. Он занимается сейчас бизнесом в Украине и время от времени приезжает к нам. У нас обоих произошла смена деятельности, профессии, поэтому сейчас на самом деле у нас очень "веселый" личный период. Но и он, и я, сейчас фокусируемся на нашей деятельности, все направлено туда – он развивает бизнес, а я пытаюсь сделать что-то новое и поддерживать то, что уже есть. Поэтому сейчас пока так,

- призналась Елизавета.

Александр Скичко / фото из инстаграма шоумена