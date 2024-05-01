Влад Яма возмутил фанатов неожиданной фотографией из Крыма

Известный хореограф Влад Яма, который уехал с начала вторжения с семьей в США, изрядно удивил поклонников. Танцовщик опубликовал фото из Крыма.

Фотография вызвала общественный резонанс. Некоторые пользователи после этого начали открыто осуждать хореографа.

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Какое фото опубликовал Яма

В своих соцсетях Влад опубликовал архивный кадр, на котором одет в белую рубашку и синие джинсы. Однако, при этом он позирует под водой в бассейне. Яма отметил, что это фото было сделано в 2012 году в Ялте. Мужчина подписал фотографию поздравлением с Международным днем танца.

Спасибо танцам и учителям! Международный день танца. Ялта, 2012,

– написал хореограф.

Реакция сети

Новый пост Ямы вызвал целую дискуссию в сети. Так, некоторые пользователи поздравили танцовщика в ответ с праздником, а другие – открыто осудили Влада за побег в США.

"Как жизнь? Видимо, все классно, спокойно?";

"Поздравляю вас!";

"Ни о чем";

"Надо, чтобы медийный человек, который получил себе имя и карьеру благодаря Украине, работал на победу Украины, а не сидел в Майами на пляже";

"Какой креативный кадр, поздравляю".

Что известно о выезде Ямы в США