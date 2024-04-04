Виталий Козловский рассекретил имя жене и показал их трогательные фото
Источник:Рамина Эсхакзай
6 марта Виталий Козловский объявил о женитьбе. В то же время все это время он скрывал возлюбленную от посторонних глаз. Наконец певец раскрыл ее личность.
Выяснилось, что избранницей исполнителя стала его пиарщица Юлия Бакуменко. Интересно, что ранее в СМИ уже ходили такие слухи.
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Как Виталий Козловский сделал предложение
Артист признался, что раньше не хотел жениться, потому что имел плохой пример в семье, однако после того, как его любимая забеременела, он изменил свое мнение и решил сделать предложение прямо дома на кухне.
Я понял: "А как так, что у нас родится сын, мы столько времени вместе, какая будет фамилия у сына?". Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности и мы поженимся. Она моет посуду, говорит: "Хорошо", я пошел дальше, она дальше домывала посуду,
– вспомнил певец.
Уже 29 декабря после ничего обстрела столицы пара отправилась в ЗАГС. Виталий и Юлия были очень уставшие, поэтому даже не сделали никаких фото. Впрочем, впоследствии встретились с друзьями, где пофотографировались.
Виталий Козловский с женой и друзьями / Скриншот з відео
Интересно, что кольца супруги приобрели уже после того, как расписались.
Виталий Козлловский с женой / Скриншот с видео
Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн
Что известно о жене Виталия Козловского
- Еще в 2020 году появились слухи о романе певца с его концертным директором Бакуменко.
- В это время они часто делились совместными фотографиями и много времени проводили вдвоем.
- Известно, что Юлия на три года моложе исполнителя.
- Пара долгое время работала над тем, чтобы стать родителями и 25 февраля 2024 года у них родился сын Оскар.