Дело в том, что, по словам Виталия, с Кондратюком нереально договориться. Это, по его мнению, делает продюсера похожим на президента России. Кроме того, артист удивил заявлением, что Игорь Кондратюк якобы скрывался от военкомата.

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Что Козловский думает о Кондратюке

Исполнитель признался, что презирает продюсера.

Этот козел – он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили. Понимаете? И сейчас оно, гнилое, сидит и патякает разную х*рню. А если бы у него из родных кто-то воевал, то он бы был более эмпатичным человеком,

– заявил певец.

Для справки! Игорь Кондратюк отметил 60-летие в марте 2022 года.

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