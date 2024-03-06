Дело в том, что, по словам Виталия, с Кондратюком нереально договориться. Это, по его мнению, делает продюсера похожим на президента России. Кроме того, артист удивил заявлением, что Игорь Кондратюк якобы скрывался от военкомата.
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Что Козловский думает о Кондратюке
Исполнитель признался, что презирает продюсера.
Этот козел – он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили. Понимаете? И сейчас оно, гнилое, сидит и патякает разную х*рню. А если бы у него из родных кто-то воевал, то он бы был более эмпатичным человеком,
– заявил певец.
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Почему Козловский должен выплачивать деньги Кондратюку
- Виталий и Игорь сотрудничали около 10 лет, выпустив немало хитов, авторские права на которые принадлежат "Украинской музыкальной издательской группе" Кондратюка.
- В 2012 году певец разорвал контракт со своим наставником, поэтому не имел права исполнять большинство песен. Впрочем, Виталий не обращал внимания на запрет, что привело к судебному иску от продюсера.
- Как следствие, музыканта обязали выплатить значительную сумму бывшему наставнику. Этот процесс продолжается до сих пор.
- Так, после мобилизации Виталия, военная часть перечисляла от его заработной платы процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет.
- Однако недавно продюсер заявил, что выплаты от певца, которые начались в 2023 году, внезапно прекратились в октябре. Тогда Кондратюк также сообщал, что Козловский должен ему около 1,5 миллиона гривен.