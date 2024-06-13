Путевка в неизвестность, – Козловский рассказал, как изменилась его жизнь после мобилизации
Источник:Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский признался, что его жизнь сильно изменилась за последний год. Артист вспомнил ключевые события своей жизни, произошедшие после мобилизации в Нацгвардию.
О службе исполнителя стало известно в июне 2023 года. Тогда он получил повестку, впоследствии прошел ВВК и присоединился к наступательной бригаде "Рубеж".
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Виталий рассказал, что за это время у него изменились ценности, взгляды и приоритеты. В то же время мужчина прошел военное обучение, перевелся в ВСУ и успел побывать на опасных направлениях. Также Козловский сообщил о женитьбе на Юлии Бакуменко, а позже – об отцовстве.
Исполнитель опубликовал фото с женой и маленьким сыном на фоне Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Этот кадр был сделан после крещения малыша Оскара. К тому же певец показал фотографии с прохождения ВЛК и ТЦК. Более того, Козловский опубликовал фото с учебного полигона.
Ровно год назад в этот день я сидел в ТЦК и подписывал документ с путевкой в неизвестность... (и ужас). Не забываем, в какое время живем. Ценим каждое мгновение, проведенное с родными. Спасибо, что рядом,
– поделился Виталий.
Что известно о службе Виталия Козловского
- В июне 2023 года певец мобилизовался. Он служил в разных воинских частях.
- Артист сначала был военнослужащим Национальной гвардии, но впоследствии его перевели в ВСУ.
- Сейчас он присоединился к Национальному президентскому оркестру Министерства обороны Украины.
- Козловский делился, что у него должность рядового солдата и никаких привилегий нет.