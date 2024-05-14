Виталий Козловский поделился редкими кадрами жены с двухмесячным сыном
14 мая 2024, 09:10Читати новину українською
Источник:Виталий Козловский
Виталий Козловский иногда делится фотографиями сына и жены. Так, на днях на странице военного появилась новая фотография Юлии с Оскаром.
Под фото артист поздравил любимую с Днем матери, который отмечали 12 мая. Юлия тогда праздновала свой первый День матери с новорожденным сыном.
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Какое фото выставил Виталий Козловский
Фотографию исполнитель сделал дома на кухне. На снимке видно, как жена Виталия кормит грудью их двухмесячного сына Оскара. Юлия держит первенца на руках и нежно на него смотрит.
Что известно об отношениях Виталия Козловского и Юлии Бакуменко
- Предположения о возможных романтических отношениях между певцом и его концертным директором появились еще в 2020 году. Тогда они часто делились совместными фотографиями и проводили много времени вместе.
- Уже в марте этого года Виталий удивил поклонников, объявив о своей женитьбе, однако скрывал, кто стал его женой.
- Лишь потом выяснилось, что это была Юлия Бакуменко.
- Впрочем, на этом радостные новости не завершились. 25 февраля у Виталия и его избранницы появился первенец Оскар. Во время родов Козловский был рядом с женой.