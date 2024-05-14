Виталий Козловский поделился редкими кадрами жены с двухмесячным сыном

Виталий Козловский иногда делится фотографиями сына и жены. Так, на днях на странице военного появилась новая фотография Юлии с Оскаром.

Под фото артист поздравил любимую с Днем матери, который отмечали 12 мая. Юлия тогда праздновала свой первый День матери с новорожденным сыном.

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Какое фото выставил Виталий Козловский

Фотографию исполнитель сделал дома на кухне. На снимке видно, как жена Виталия кормит грудью их двухмесячного сына Оскара. Юлия держит первенца на руках и нежно на него смотрит.

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