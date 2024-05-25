Виталий Козловский очаровал сеть новыми фото с 3-месячным сыном и женой

25 мая 2024, 19:48
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Виталий Козловский

Сегодня, 25 мая, сыну Виталия Козловского исполнилось три месяца. По этому случаю артист показал новые фото малыша.

Сначала он сфотографировался с женой и Оскаром, которого на днях окрестили. Кроме того, Виталий выставил свою милую фотографию с новорожденным сыном.

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Какие новые фото сына показал Козловский

Звездный папа с женой и малышом посетили медицинский цент, где Оскар прошел плановый осмотр. Именно в клинике Виталий и сделал свежие фотографии с первенцем.

Виталий Козловский с женой и сыном / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Виталия Козловского

  • Оскар родился 25 февраля 2024 года.
  • Известно, что имя для первенца выбрал исполнитель.
  • Артист признавался, что с женой они довольно давно пытались завести ребенка, еще до начала полномасштабной войны России против Украины. В то же время известие о беременности любимой Виталий получил, находясь на военных учениях.
  • Первым словом малыша было "Агу".
  • А совсем недавно Виталий Козловский вместе с женой окрестили маленького Оскара. Таинство крещения состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве.

Автор: Софія Хомишин