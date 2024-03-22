Виталий Козловский впервые показал беременную жену в новом клипе: чувственное видео
Источник:Виталий Козловский
После новости о женитьбе Виталия Козловского в сети сразу появились слухи о том, что скоро он станет отцом. Артист не опровергал и не подтверждал эту информацию, а теперь выпустил клип, в котором впервые показал беременную жену.
Таким образом Козловский без лишних слов прокомментировал информацию о том, что скоро у него родится первенец.
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Виталий Козловский впервые показал беременную жену
Вместе с любимой артист появился в клипе к новому треку "Рубеж". Это символическое название, которое олицетворяет границу между гражданской и военной жизнью, изменения в личной жизни Виталия. А также именно такое название есть у бригады быстрого реагирования НГУ, в состав которой Козловский присоединился в прошлом году.
Единственное, что война не может у нас забрать – это вера, любовь к родным, желание жить и продолжать свой род,
– говорит Козловский.
В клипе Виталий предстает в очень неожиданном образе – пожилого человека. С помощью этого образа Виталий показал время, которое война безжалостно крадет у всех нас, забирая молодость и ресурсы.
Хотя песня была у Виталия еще в прошлом году, клип удалось снять только сейчас, когда Козловского перевели служить в Киев. В конце видео он впервые показал свою беременную жену, но так и не рассекретил, кто она.
Виталий Козловский с женой / Скриншот из видео
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Когда Виталий Козловский женился
- 6 марта Виталию Козловскому исполнилось 39 лет. Именно в этот день артист сообщил, что женился.
- Козловский сделал предложение любимой спонтанно. Пара решила сразу расписаться. Молодожены были только вдвоем. Об изменениях в жизни исполнительниц сообщил всем в семейном чате. Как утверждает певец, его мама была очень счастлива такому повороту.