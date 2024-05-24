После операции не разговаривал: жена Павлика поделилась деталями о самочувствии мужа
Источник:Екатерина Репяхова
Украинскому певцу Виктору Павлику провели сложное хирургическое вмешательство на сердце. Его жена Екатерина Репяхова рассказала детали выздоровления артиста.
В частности, она показала первые фото исполнителя после операции. Также инфлюенсерка поделилась, когда Виктора Павлика перевели из реанимации.
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Как чувствует себя Виктор Павлик после операции
Жена артиста рассказала, что когда впервые пришла в реанимацию к мужу, тот еще не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не проявлял радости увидеть ее. Однако со временем состояние Павлика начало улучшаться. Благодаря стремительному выздоровлению певца вскоре перевели из реанимации в обычную палату и уже через неделю после операции он снова начал играть на гитаре.
Теперь ничего не угрожает жизни. До 120,
– радостно подчеркнула блогерша.
Как Виктор Павлик чувствует себя после операции на сердце / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно об операции Виктора Павлика
- Артист страдал врожденным пороком сердца, который привел к выходу из строя одного из клапанов. Еще в июле 2022 года врачи настоятельно рекомендовали Павлику сделать операцию по замене клапана на искусственный во избежание внезапной смерти.
- И вот недавно исполнитель успешно перенес это сложное 4-часовое хирургическое вмешательство.
- В течение 10 дней он находился в больнице, на некоторое время сердце артиста даже остановилось, и он был подключен к аппарату искусственного кровообращения.
- После операции Павлик двое суток провел в реанимации и еще полдня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В то же время впоследствии певец прошел реабилитацию и вернулся домой.