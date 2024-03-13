Телеведущая Надежда Матвеева посетила презентацию книги "Цвіти!" Оли Цибульской. Давая комментарии журналистке Наталье Тур, она отказалась говорить о сыне и муже.
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Надежда Матвеева не захотела говорить о муже и сыне
Журналистка спросила у ведущей, поддержала ли сына, который якобы записался в ряды Вооруженных сил Украины. Девушка сказала, что увидела эту информацию в сети.
Неправильная информация у вас относительно этого. Я не знаю, где вы ее взяли. Следующий вопрос,
– дважды сказала Надежда Матвеева.
После этого Наталья Тур начала спрашивать ведущую о критике из-за отношений с младшим от нее бойфрендом. Надежда попыталась отобрать микрофон у журналистки и сказала: "До свидания". Она отошла от Натальи, но впоследствии вернулась.
"Это такое свинство", – заявила Матвеева. Ведущая упрекнула журналистку за то, что та должна была спрашивать только о мероприятии. В этот момент к Надежде подошел молодой человек и отвел ее от камер.
Надежда Матвеева поссорилась с журналисткой / Кадр из видео
Что известно о сыне и муже ведущей
- 27-летний Владислав – единственный сын Надежды Матвеевой. Он собирался идти в тероборону в начале полномасштабного вторжения, а впоследствии сообщил маме, что хочет быть на передовой. Она тогда рассказывала, что не стала отговаривать сына. Но неизвестно, действительно ли Владислав сейчас в Силах Обороны.
- Относительно младшего бойфренда, Надежда Матвеева часто, но лаконично рассказывает об отношениях. Он моложе ведущей на 20 лет. По ее словам, мужчина также имеет детей, но является непубличной личностью. Пара еще не помолвлена, но договоренности о бракосочетании уже формируются.
- Звезду действительно критиковали из-за упоминания о любимом. Как-то Надежде упрекнули, что ей стоит меньше говорить о муже, потому что он ведущей как сын. И она лаконично отвечала на подобные комментарии.