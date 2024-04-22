К тому же на праздник пришли и экс-коллеги Виктории из группы Spice Girls. Такое воссоединение удивило всех поклонников звезды.
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Именинница провела праздник в частном членском клубе Oswald's в Лондоне. Впрочем, Виктория пришла туда на костылях, поскольку еще не выздоровела от травмы ноги.
Бекхэм опубликовала несколько кадров с начала празднования. На них можно увидеть членов ее семьи, а именно мужа Дэвида, сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочь Харпер. Мужчины надели классические костюмы с черными бабочками. В то же время женщины остановились на светлых тонах платьев. Так, Виктория одета в светло-голубое полупрозрачное платье, а ее дочь Харпер – в наряд молочного оттенка.
Виктория Бекхэм празднует вместе с семьей / Фото из инстаграмма певицы
Также на праздник к Бекхэм пришли и ее друзья. Среди них можно заметить Роузи Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стейтемом, Гордона и Тана Рамзи, Еву Лонгордию и Хосе Антонио Бастона, Марка Энтони и Надю Феррейру, Сальму Хайек и Франсуа-Анри Пина, а также Тома Круза.
Том Круз пришел на праздник к Бекхэм / Фото из инстаграмма дизайнера
Гордон и Тана Рамзи на празднике Бекхэм / Фото из инстаграмма Виктории
Изюминкой вечера стало воссоединение группы Spice Girls. Эмма Бантон, Мелани Браун, Мелани Чисголм, Джерри Галливелл и Виктория Бекхэм исполнили свой хит Stop 1997 года. Женщины вспомнили и танец к этой песне.
Spice Girls в полном составе / Фото из инстаграмма Бекхэм
Лучшая ночь в мире! С днем рождения меня. Я вас всех так люблю!
– поблагодарила Виктория.
Что известно о травме ноги Виктории Бекхэм
- В марте этого года дизайнер презентовала в Париже новую коллекцию одежды. Несмотря на то, что еще накануне показа Викторию подловили папарацци с костылями, настоящий фурор знаменитость произвела на всех во время финальной благодарности в конце мероприятия.
- Женщина вынуждена была выйти к гостям на костылях. Она прошлась по подиуму, подошла к мужу, поцеловала его и поблагодарила всех приглашенных.
- Впоследствии футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена травмировала ногу во время тренировки. Все произошло из-за неудачного падения Виктории.
- В конце вечеринки по случаю дня рождения дизайнера, Дэвид вынес любимую на спине.