К тому же Надя опубликовала пост, где поделилась размышлениями относительно осознания ее возраста. По мнению певицы, жизнь с каждым годом становится только интереснее.

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Как поздравил Кацурин Дорофееву

Миша, вместе со своими детьми Иваном и Александрой, один из первых поздравил любимую жену. Ресторатор опубликовал фото Нади, которая окружена двумя роскошными букетами цветов. К тому же можно увидеть еще один подарок на фотографии – ювелирное украшение.



Миша Кацурин поздравил Надю Дорофееву / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера

Позже артистка поделилась кадрами встречи с близкими людьми. Они все собрались за праздничным завтраком, чтобы поздравить Надю.



Надя Дорофеева встретилась с родными / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

Размышления Дорофеевой относительно 34-летия

Женщина опубликовала пост, где призналась о переосмыслении определенных взглядов на жизнь и познании себя. К тому же, с возрастом, для нее перестало быть важным мнение тех, кто ее окружает.

Наконец-то 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают, но смотри, после 30 все только становится интереснее. Ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь пересматривать свои взгляды на жизнь, наконец понимаешь, что мнение окружающих о тебе и все это – неважно. Ты все еще вроде и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя – такую не идеальную, но настоящую. Наконец-то!

– рассказала Надя.