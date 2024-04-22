До того ж на свято прийшли й ексколеги Вікторії з гурту Spice Girls. Таке возз'єднання здивувало всіх шанувальників зірки.

До слова Міша Кацурін розкішно привітав Надю Дорофєєву з днем народження: святкові фото

Як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя

Іменинниця провела свято у приватному членському клубі Oswald's у Лондоні. Втім, Вікторія прийшла туди на милицях, оскільки ще не одужала від травми ноги.

Бекхем опублікувала декілька кадрів з початку святкування. На них можна побачити членів її сім'ї, а саме чоловіка Девіда, синів Брукліна, Ромео та Круза і доньку Гарпер. Чоловіки одягнули класичні костюми з чорними метеликами. Водночас жінки зупинилися на світлих тонах суконь. Так, Вікторія одягнена у світло-блакитне напівпрозоре плаття, а її донька Гарпер – у наряд молочного відтінку.



Вікторія Бекхем святкує разом з родиною / Фото з інстаграму співачки

Також на свято до Бекхем завітали і її друзі. Серед них можна помітити Роузі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стейтемом, Гордона і Тана Рамзі, Єву Лонгордію та Хосе Антоніо Бастона, Марка Ентоні та Надю Феррейру, Сальму Гаєк і Франсуа-Анрі Піна, а також Тома Круза.



Том Круз завітав на свято до Бекхем / Фото з інстаграму дизайнерки



Гордон і Тана Рамзі на святі Бекхем / Фото з інстаграму Вікторії

Родзинкою вечора стало возз'єднання гурту Spice Girls. Емма Бантон, Мелані Браун, Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Вікторія Бекхем виконали свій хіт Stop 1997 року. Жінки згадали і танець до цієї пісні.



Spice Girls у повному складі / Фото з інстаграму Бекхем

Найкраща ніч у світі! З днем народження мене. Я вас усіх так люблю!

– подякувала Вікторія.

Що відомо про травму ноги Вікторії Бекхем