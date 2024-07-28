Шрамы украшают, – Виктор Розовый показал, как выглядит после ранения головы на фронте
Источник:Виктор Розовый
Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый на передовой получил осколочное ранение головы. Как следствие, он перенес тяжелую операцию.
Теперь мужчина показал свои шрамы. К тому же он поделился фотографией с медиком, которого называет своим спасителем.
Вас также может заинтересовать Кристина Соловий выругалась на сцене фестиваля в Черноморске: реакция организаторов
Виктор Розовый продемонстрировал, как сейчас выглядит его череп.
Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?,
– иронично отметил военный.
Виктор Розовый показал фото черепа после трепанации / Скриншот из инстаграм-сторис
Он также показал фото с боевым медиком, известным под позывным "Патрик". Именно он в свое время спас жизнь Виктору Розовому.
Патрик, поздравляю с Днем медика. Не знаю, позиционируешь ли ты себя медиком, но ты точно один из важнейших медиков в моей жизни. Спасибо, что спас,
– подчеркнул артист.
Виктор Розовый показал медика, который спас ему жизнь / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о состоянии здоровья Виктора Розового
- Участник "Лиги смеха" и защитник Украины получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевого задания на фронте.
- После этого Розовый перенес сложную операцию. В течение двух недель он находился в критическом состоянии под постоянным наблюдением нейрохирургов и медицинского персонала. К счастью, боец смог выйти из комы и его состояние начало улучшаться.
- По словам Ольги, жены Виктора, сейчас он проходит лечение в Украине. Дальнейшие планы включают реабилитацию за рубежом, но для этого нужно разрешение врачей на транспортировку пациента.