Шрамы украшают, – Виктор Розовый показал, как выглядит после ранения головы на фронте

Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый на передовой получил осколочное ранение головы. Как следствие, он перенес тяжелую операцию.

Теперь мужчина показал свои шрамы. К тому же он поделился фотографией с медиком, которого называет своим спасителем.

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Виктор Розовый продемонстрировал, как сейчас выглядит его череп.

Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?,

– иронично отметил военный.



Виктор Розовый показал фото черепа после трепанации / Скриншот из инстаграм-сторис

Он также показал фото с боевым медиком, известным под позывным "Патрик". Именно он в свое время спас жизнь Виктору Розовому.

Патрик, поздравляю с Днем медика. Не знаю, позиционируешь ли ты себя медиком, но ты точно один из важнейших медиков в моей жизни. Спасибо, что спас,

– подчеркнул артист.

В Украине 27 июля ежегодно отмечается День медицинского работника.



Виктор Розовый показал медика, который спас ему жизнь / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о состоянии здоровья Виктора Розового