Еле стою, – Виктор Павлик рассказал о реабилитации после операции на сердце
Источник:ИВЛ
Певец Виктор Павлик недавно перенес сложную операцию на сердце. Артист впервые рассказал как себя чувствует после хирургического вмешательства.
К тому же исполнитель признался, что врачи посоветовали ему придерживаться определенных ограничений в связи с послеоперационным восстановлением. Так, Павлик даже не может взять на руки своего сына Михаила.
Не пропустите В четвертую годовщину брака: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сыграли свадьбу
По словам Михаила, реабилитация продлится до трех месяцев. Артист поделился, что грудная клетка начала заживать, хоть и сильно болит.
Медицинские работники посоветовали певцу не садиться за руль автомобиля и мотоцикла.
Сейчас еле стою на ногах. Спасаюсь обезболивающими. Я даже ребенка не могу взять на руки. Все лето нельзя за мотоцикл садиться, а хочется. Вот это беда,
– признался певец.
Виктор Павлик о самочувствии после операции: смотрите видео онлайн
Что известно об операции Павлика
- Из-за врожденного порока сердца Виктор должен был срочно лечь в больницу, где бы ему сделали операцию. Впрочем, артист до последнего отказывался от хирургического вмешательства.
- Однако, в мае этого года певец неожиданно согласился на операцию.
- Павлик в течение десяти дней находился в больнице, где врачи четыре часа проводили хирургическое вмешательство на его сердце. Состояние исполнителя было критическим – у него даже на полчаса остановилось сердце, поэтому врачи решили подключить аппарат искусственного кровообращения.
- После операции Виктор провел в реанимации двое суток. Впоследствии его подключили к аппарату вентиляции легких.
- По словам Репяховой, исполнитель начал проходить реабилитацию после сложного хирургического вмешательства.
- 23 мая артиста выписали из больницы.