Еле стою, – Виктор Павлик рассказал о реабилитации после операции на сердце

Певец Виктор Павлик недавно перенес сложную операцию на сердце. Артист впервые рассказал как себя чувствует после хирургического вмешательства.

К тому же исполнитель признался, что врачи посоветовали ему придерживаться определенных ограничений в связи с послеоперационным восстановлением. Так, Павлик даже не может взять на руки своего сына Михаила.

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По словам Михаила, реабилитация продлится до трех месяцев. Артист поделился, что грудная клетка начала заживать, хоть и сильно болит.

Медицинские работники посоветовали певцу не садиться за руль автомобиля и мотоцикла.

Сейчас еле стою на ногах. Спасаюсь обезболивающими. Я даже ребенка не могу взять на руки. Все лето нельзя за мотоцикл садиться, а хочется. Вот это беда,

– признался певец.

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