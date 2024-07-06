Это переобувание, – Алена Винницкая неожиданно заговорила о позиции Брежневой и Мейхер

Певица Алена Винницкая недавно вышла на связь после длительного молчания. Экс-участница группы "ВИА Гра" рассказала об отношении к экс-коллеге Надежде Мейхер.

Артистка заверила, что поддерживает хорошие отношения с певицей, которая молчит о войне. Елена в последний раз виделась с Надеждой летом 2021 года в Одессе.

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По словам Винницкой, исполнительницы общаются не так часто, как раньше. Впрочем, она уверена, что при условии встречи будет рада присутствию Мейхер.

В начале большой войны, признаюсь, чувствовала какую-то растерянность, практически ни с кем не общалась. Не могла слушать каких-то чужих волнений, потому что своего было много. Меня даже начали немного раздражать люди, которые уехали,

– призналась Алена.

В то же время артистка прокомментировала попытки Веры Брежневой заниматься творчеством в Украине. Винницкая не верит в искренность намерений певицы и считает, что та, перешла на украинский шоубизнес из-за развода с Константином Меладзе.

Когда у нее все было хорошо в России, лились деньги, она не думала, что, может, надо спеть песню на украинском – начать продвигать нашу культуру. Это называется переобувание. Там не получается, что сейчас быстро в этот вагон запрыгну, может, тут выгорит. А люди чувствуют неискренность,

– подчеркнула исполнительница.

Напомним, что Алена Винницкая сейчас работает на благо ВСУ. Ее фонд разработал программу "Новая перспектива", которая имеет целью оказать психологическую поддержку ветеранам войны. Так, она поможет военным, которые вернулись домой, приспособиться к гражданской жизни.