Артистка запевнила, що підтримує гарні стосунки зі співачкою, яка мовчить про війну. Олена востаннє бачилася з Надією влітку 2021 року в Одесі.

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За словами Вінницької, виконавиці спілкуються не так часто, як раніше. Втім, вона впевнена, що за умови зустрічі буде рада присутності Мейхер.

На початку великої війни, зізнаюся, відчувала якусь розгубленість, практично ні з ким не спілкувалася. Не могла слухати якихось чужих хвилювань, бо свого було багато. Мене навіть почали трохи дратувати люди, які поїхали,

– зізналася Олена.

Водночас артистка прокоментувала спроби Віри Брежнєвої займатися творчістю в Україні. Вінницька не вірить у щирість намірів співачки й вважає, що та, перейшла на український шоубізнес через розлучення з Костянтином Меладзе.

Коли в неї все було добре в Росії, лилися гроші, вона не думала, що, може, треба заспівати пісню українською – почати просувати нашу культуру. Це називається перевзування. Там не виходить, що зараз швидко в цей вагон застрибну, може, тут вигорить. А люди відчувають нещирість,

– наголосила виконавиця.

Нагадаємо, що Олена Вінницька наразі працює на благо ЗСУ. Її фонд розробив програму "Нова перспектива", яка має на меті надати психологічну підтримку ветеранам війни. Так, вона допоможе військовим, які повернулися додому, пристосуватися до цивільного життя.