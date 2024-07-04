Надежда Мейхер родилась в 1982 году в селе Збручевка Хмельницкой области. Судьба сложилась таким образом, что с 2000 года с разными перерывами Мейхер вместе с Аленой Винницкой были в составе группы "ВИА Гра". Из-за беременности в 2002 году Надежда ушла из коллектива, но через месяц после родов вернулась к работе. Почему Мейхер исчезла из зоны публичности и где она сейчас – далее в материале Show 24.

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Творчество и личная жизнь

Впоследствии певица заявила, что "полностью уходит" из команды, но в 2008 году вернулась и пропела в группе еще до 2011 года.

Надежда Мейхер в составе "ВИА Гры" / Фото с фан-страницы Веры Брежневой

После этого Мейхер стала ведущей шоу "Невероятные истории любви", а затем в паре с Григорием Решетником вела проект "Невероятная правда о звездах". В 2020 году женщина пошла на шоу "Танцы со звездами". Ее партнером стал Кирилл Васюк. Пара дошла до финала и заняла второе место.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк – Танго: смотрите видео онлайн

Исполнительница создала собственный бренд одежды Meiher by Meiher. Инстаграм-страница продолжает активно наполняться новыми сообщениями. Что интересно, в роли модели – Надежда Мейхер. Во время просмотра фотографий можно обратить внимание на различные геолокации: Украина, Берлин и Испания.

О личной жизни Надежда говорила достаточно редко. Известно, что от первого брака у нее есть сын Игорь. В 2014 году звезда вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева. У супругов родилось двое детей: Анна и Мария.

Надежда Мейхер с мужем / Фото Tabloid

Ее муж генеральный директор компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге. Как известно, он продолжает работать на страну-агрессора, а войну в Украине называет "ситуацией". В прошлом году Уржумцев даже хвастался тем, что выросла выручка и увеличилось количество магазинов.

Кроме того, Мейхер официально взяла фамилию мужа-россиянина.

Гражданская позиция певицы

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала военные действия на востоке Украины, Мейхер заявила, что "русские и украинцы – братские народы". Она надеялась на мирное решение конфликта, а собственную позицию называла аполитичной.

Однако 24 февраля 2022 года украинка поменялась во мнениях. Она записала видео обращение с благодарностью для ВСУ, перешла на украинский язык и призвала всех людей держаться вместе.

Далее певица публиковала много сообщений с кадрами войны, помогала пострадавшим. Мейхер даже поделилась мыслями как война повлияла на ее жизнь.

Война! Сколько всего изменилось, кардинально, и продолжает меняться... Сколько стресса, отчаяния, "нет, этого не может быть", "Господи, неужели это не сон?!"..., счастья, боли, депрессии, радости, новых возможностей, настоящего ощущения, что живешь, и что жива. Потому что если жива, то уже хорошо – именно так отвечаю на вопрос "как дела?",

– писала Надежда.

Однако потом что-то изменилось. Сейчас официальная страница Надежды пустая, там нет ни одного сообщения.

Надежда удалила или скрыла все сообщения / Скриншот из инстаграма

Есть высокая вероятность того, что знаменитость проживает в одной из европейских стран. Ее экс-коллега, Григорий Решетник, рассказывал, что Мейхер жила с мужем в Украине, потому что ей не нравилась жизнь в Москве. Он предположил, что женщине сейчас сложно из-за того, что избранник – россиянин. Однако несмотря на это она должна была бы выразить хоть какую-то позицию.

Решетник отметил, что сожалеет из-за молчания бывшей коллеги, но не берется ее осуждать или давать оценки.

Сложно ставить ярлыки, тем более когда ты этого человека знаешь, когда она тебе ничего плохого не сказала. Возможно, она нам помогает. Очень жалею, что Надя не высказывает свое мнение, позицию. Я думаю, это большая ее боль. Люди должны сами делать выводы: доверять, или прощать, или прощать, – говорил ведущий.

Сейчас остается только догадываться, что стало настоящей причиной того, что Надежда исчезла из инфопространства и замолчала о войне.