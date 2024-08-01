Бывший участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник рассказал, что практически не конфликтовал с Владимиром Дантесом. Если они и дискутировали по определенным вопросам, то быстро забывали о ссорах и мирились.

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Когда люди работают и живут вместе, конечно у них будут конфликты. У нас были просто пацанские недоговоренности. Когда ты человека видишь 24/7, вы можете на саундчеке поссориться, потому что кто-то не так спел, кто-то что-то не так сделал. Это абсолютно нормально,

– рассказал Вадим Олейник.

Певец заметил, что у него не было меньше фанатов, чем у Владимира Дантеса. Хотя у него не было таких музыкальных знаний, как у коллеги. К тому же у Дантеса была своя манера пения, а потому песни делали "под него".

"Ты уверен, что у меня было меньше фанатов, чем у Дантеса? Меня просто накручивали, хотя я об этом не думал. С точки зрения музыкальности мне говорили, и это правда, у меня было меньше музыкальной школы, чем у Дантеса. И конечно, все песни, которые мы делали, мы делали под Дантеса, потому что у него была своя манера пения", – заметил Олейник.

Вадим добавил, что он не считал, что находится "в тени" Дантеса. На этом фоне у них не было никаких ссор.

Заметим, группа "ДиО.фильмы" существовала с 2010 по 2015 год. Вадим Олейник и Владимир Дантес победили на "Фабрике звезд" вместе, а потому в дуэте продолжили музыкальный путь. Группа распалась по инициативе Олейника, однако артисты нашли общий язык после разрыва.