В сети пишут о смерти короля Чарльза III: официальных заявлений нет

Телеграм-каналами разошлась новость о смерти Чарльза III. Никаких официальных подтверждений этому нет.

Британская пресса и Букингемский дворец не публиковали новостей о смерти Чарльза III. Скорее всего, эта новость оказалась фейковой, пишет Show 24.

К слову Без Кейт и Чарльза: королевская семья вышла в свет в День Содружества

Чарльз III жив: новости о смерти оказались фейком

Телеграм-каналы и пресса взорвались новостями о смерти короля Чарльза III. Что интересно, первыми сплетни распространили именно российские "источники".

Кроме того, в соцсетях начали писать о том, что на некоторых правительственных зданиях Соединенного Королевства приспущены флаги. Это делают в большинстве случаев в случае траура. Поэтому появились сообщения с предположениями о том, что умер король Чарльз III или даже Кейт Миддлтон.

После в сети начали уточнять, что заявлений ни на каких официальных страницах монаршей семьи нет. Кроме того, молчали все британские СМИ, а также BBC. Именно в этом издании должны опубликовать заявление о потере.

Оказалось, что скриншот так называемого заявления Букингемского дворца был поддельным.



Фейковое заявление о "смерти" Чарльза III / Фото с телеграм-каналов

Что известно о состоянии здоровья Чарльза ІІІ