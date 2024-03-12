Опубликованные фото вызвали большой резонанс среди подписчиков. Они не понимают, почему нет на снимках главы семьи и куда исчезла Кейт. Дело в том, что король и принцесса Уэльская сейчас болеют и по состоянию своего здоровья пока не могут публично посещать мероприятия.
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Королевская семья отпраздновала День Содружества
Британская семья поделились свежими фото с процесса празднования Дня Содружества. На службу приехали королева-консорт, принц Уэльский, герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна. На первых кадрах принц Уильям улыбается и разговаривает с королевой-консортом Камиллой. Они демонстрируют радость пребывания в компании друг друга.
А на других фото члены королевской семьи слушают музыкальные выступления и чтения, которые отражают общие ценности Содружества.
Служба, приурочена 75-летию Содружества, была одновременно посвящена теме "единого общего и устойчивого будущего: трансформации Сообщества". Она поставила цель осветить историю выносливости через выступления и размышления стран, представляющих 5 регионов Содружества.
Выходы королевской семьи в свет: последние новости
- 11 марта королева Камилла, кроме службы в Вестминстерском аббатстве, посетила специальный прием в Мальборо-хаусе в Лондоне в честь Дня Содружества.
- Герцог и герцогиня Эдинбургские – Эдвард и Софи, посетили тренировку перед церемонией вручения наград сообщества в области спорта и отдыха в Международный женский день на стадионе Хедингли, что в Лидсе, Англия.
- Несмотря на лечение от рака, король Чарльз III проводит некоторые аудиенции лично. 7 марта он лично встретился с Верховным комиссаром Ямайки Александром Уильямсом и Кэрол Уотсон-Уильямс в Букингемском дворце, в Лондоне.